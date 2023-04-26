الفنانة السورية فايا يونان تفاجئ جمهورها بأغنية تونسية

أعلنت الفنانة السورية فايا يونان عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق أغنيتها الجديدة، والتي جاءت باللهجة التونسية وحملت عنوان "نفرح برشا".

وكشفت فايا يونان عن الأغنية في منشور في "فيسبوك"، حيث كتبت: " نفرح برشا كيف تسمعني ندندن في غنايا ترجّعني، وما أحلاها الدندنة بالتونسي! بلد كله فنّ وجمال وبلد غال عقلبي كتير وقلب كل من زاره.. الأغنية الأولى من ألبوم أصواتنا: نفرح برشا صارت على يوتيوب! ممتنّة لكل المبدعين يللي اشتغلو عالأغنية من روحهم وطاقتهم… من قلوبنا لقلوبكم".

والأغنية التي كانت من كلمات محمد البسكري وألحان محمد الأسود وتوزيع محمد بن صالحة، حققت عبر يوتيوب منذ إطلاقها قبل يومين قرابة 150 ألف متابعة.

وتم تصوير الفيديو كليب في عدد من أزقة العاصمة التونسية ومدينة سيدي بوسعيد وأشهر شوارع تونس بينها شارع الحبيب بورقيبة.

وسبق أن أحيت الفنانة فايا يونان حفلات في تونس في مهرجاناتها، كان أبرزها مهرجان قرطاج الدولي، وأيضًا مهرجانات أخرى كطبرقة والقصرين.