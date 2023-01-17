أحمد الفيشاوي يعترف بابنه "تيتوس" من طليقته الألمانية

وقال شعبان آنذاك في تصريحات تلفزيونية: "سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تواصلت معي باعتباري محامي لينا الفيشاوي، وطلبت مني إقامة دعوى قضائية لها في مصر ضد أحمد الفيشاوي، لإثبات نسب طفلها له".

وأضاف: "الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، تواصل مع أخته لينا منذ فترة، بعدما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها، حتى تتعرف على أخيها".

وتابع: "حاليًا أنا في مرحلة انتظار الأوراق الخاصة بالطفل تيتوس، سترسلها إلي السيدة الألمانية لبدء إجراءات الدعوى القضائية".

يذكر أن لينا الفيشاوي تم إثبات نسبها إلى الفنان المصري، بعد صراع في القضاء بين الأخير وطليقته هند الحناوي.

وكانت محكمة جنح الدقي المصرية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة عام وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات ومصروفات ابنته لينا الفيشاوي.