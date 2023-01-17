أحمد الفيشاوي يعترف بابنه "تيتوس" من طليقته الألمانية
اعترف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بابنه من طليقته الألمانية، وذلك بعد سنوات من إنكاره لنسبه.
وكانت سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان قد رفعت دعوى قضائية قبل عامين على أحمد الفيشاوي تطالب خلالها بإثبات نسب طفلها له ويُدعى "تيتوس"، بعد رفضه ذلك.
ونشر أحمد الفيشاوي صورة لتيتوس عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وهو يرتدي زي لاعبي "الكاراتيه"، محتفلا بتفوقه الرياضي في هذه اللعبة القتالية.
وأشار متابعو الفيشاوي إلى الشبه الكبير بينه وبين طفله.
وكان المحامي المصري شعبان سعيد كشف في العام 2020 تفاصيل القضية التي أقامها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية، بعدما سبق له الدفاع عن طليقة الفنان الشاب، هند الحناوي، وابنتها "لينا".
وقال شعبان آنذاك في تصريحات تلفزيونية: "سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تواصلت معي باعتباري محامي لينا الفيشاوي، وطلبت مني إقامة دعوى قضائية لها في مصر ضد أحمد الفيشاوي، لإثبات نسب طفلها له".
وأضاف: "الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، تواصل مع أخته لينا منذ فترة، بعدما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها، حتى تتعرف على أخيها".
وتابع: "حاليًا أنا في مرحلة انتظار الأوراق الخاصة بالطفل تيتوس، سترسلها إلي السيدة الألمانية لبدء إجراءات الدعوى القضائية".
يذكر أن لينا الفيشاوي تم إثبات نسبها إلى الفنان المصري، بعد صراع في القضاء بين الأخير وطليقته هند الحناوي.
وكانت محكمة جنح الدقي المصرية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة عام وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات ومصروفات ابنته لينا الفيشاوي.