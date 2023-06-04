دريد لحام "حكيم" يداوي المجتمع السوري بعد الحرب

ويستعرض الفيلم يوميات الطبيب جابر الذي يعيش في ريف حمص مع حفيدته ياسمين، بعد أن تخلى عن عمله في المدينة ليداوي المرضى في بلدته، رافضًا أن يحصل منهم على أتعابه لا بل ويمنح مرضاه عينات من الأدوية التي يحتاجونها، وفي بعض الأحيان يشتريها لهم من ماله الخاص.

وأكسبته تلك العطاءات النبيلة محبة أهل قريته الذين يبادلونه تلك القيم، لكن الأحداث تتوالى فتتكشف أسرار عن تداعيات الأزمة النفسية والاقتصادية السورية والتعامل بين السكان وسط الخراب والمباني المهدمة، وتأثير ذلك على الواقع المعيشي بعد الحرب.

وقال مخرج الفيلم باسل الخطيب، إن الموضوعات المتعلقة بالحرب السورية ستستمر طويلًا لتوثيق ما عاشه السوريون خلال الفترة الماضية.

لكن الخطيب اعتبر أن "قلة" دور السينما في البلاد تشكل التحدي الأكبر للسينما السورية.