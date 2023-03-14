توم كروز غاب عن حفل جوائز الأوسكار لهذا السبب

وأوضحت الصحيفة أن كروز لم يحضر الحفل؛ لتجنب الدخول في مواجهة محرجة مع زوجته السابقة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، وذلك بعد طلاقهما المرير قبل أكثر من 20 عامًا.

وأضاف مصدر مطلع: "توم لم يكن هناك؛ لأنها كانت هناك، ولم يكن يريد خوض مجادلات أخرى".

وأشارت مصادر أخرى إلى أن غياب كروز لم يكن شخصيًا، ويعود لوجود صعوبة في تنظيم جدول أعماله، رغم أنهم لم يردوا تحديدًا على الادعاءات بأن غيابه كان مرتبطًا بوجود كيدمان.