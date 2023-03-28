مؤلفة "دفعة لندن" ترد على اتهامات الإساءة للعراقيين‎‎

واحتج العراقيون على بعض المشاهد واتهموا القائمين على العمل بالإساءة لهم من خلال هذه المشاهد، ومنها مشهد أظهر شابة عراقية تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتهم بالسرقة، ومشهد لرجل عراقي يرفض إغاثة طالبات كويتيات استنجدن به في لندن.

وقالت حمادة في معرض ردها على أحد المدونين العراقيين الذين هاجموها ووصف مسلسلها بالفاشل: "سيدي الفاضل تاريخكم أكبر من أن يخبروني به مجموعة من المشحونين عاطفياً، تاريخكم يخصنا نحن العرب نستند عليه ونتباهى به، المصيبة من المتلقي قصير النظرة المعبأ بفكرة المؤامرة".

وأضافت في ردها الذي نشرته عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام": "أراهن أنك لم ترَ العمل، العمل يتحدث عن بنات أستاذ تاريخ، وارث من وارثين الحضارة، أُعدم وأئتمن صديق عمره على بناته اللاتي يمتلكن ثروة باذخة ولديه بيت في لندن، الصديق ترك البنات على رصيف المطار وهرب بالمال".

وتابعت حمادة: "القصة إسقاط على سرقة العراق من العراقيين، سرقة تاريخها وارثها الحضاري ومستقبل أبنائها بسبب الحرب والانقلابات والمؤامرات العالمية، إرثها الذي يعرض في باريس".

وختمت حمادة ردها قائلةً: "مع الأسف، التلقي سطحي جداً والعراق أكبر من تخليص حسابات، لكن أخذكم الحماس والغيرة والله يعلم أننا نغار على عراقنا أكثر منكم، لكم الظنون ولله النوايا".