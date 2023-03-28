"فيديو مسرب" يفضح سلوك محمد سعد المهين مع زملائه في "إكسلانس"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسربا من كواليس تصوير مسلسل "إكسلانس"، الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل، يقوم خلاله بتوجيه الشتائم والكلمات النابية لفريق العمل، ويصرخ في وجه زملائه بطريقة عنيفة ومهينة.

ويعود الفنان محمد سعد للدراما بعد غياب سنوات عديدة من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "إكسلانس"، حيث كانت آخر مشاركة له بالموسم الرمضاني في عام 2014 من خلال مسلسل "فيفا أطاطا".

ووجه سعد وابلاً من الشتائم إلى فريق العمل في الفيديو الذي تم تصويره خلسة، وهو يسير بعد ذلك وسط موقع التصوير بغضب ويقول: "اللي مش عاجبوا كلمة يقول.. حد مش عاجبه حاجة؟".