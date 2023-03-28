"فيديو مسرب" يفضح سلوك محمد سعد المهين مع زملائه في "إكسلانس"
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسربا من كواليس تصوير مسلسل "إكسلانس"، الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل، يقوم خلاله بتوجيه الشتائم والكلمات النابية لفريق العمل، ويصرخ في وجه زملائه بطريقة عنيفة ومهينة.
ويعود الفنان محمد سعد للدراما بعد غياب سنوات عديدة من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "إكسلانس"، حيث كانت آخر مشاركة له بالموسم الرمضاني في عام 2014 من خلال مسلسل "فيفا أطاطا".
ووجه سعد وابلاً من الشتائم إلى فريق العمل في الفيديو الذي تم تصويره خلسة، وهو يسير بعد ذلك وسط موقع التصوير بغضب ويقول: "اللي مش عاجبوا كلمة يقول.. حد مش عاجبه حاجة؟".
وعلّق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، مشيرين إلى غضبهم مما قام به سعد مع زملائه، حيث نشرت صفحة "يازو" المهتمة بشأن الفن: "أنا حزين جداً وأنا بشوف فنان كبير بحب أعماله زي محمد سعد وهو بيزعق وبيشخُط ويهين زمايله في قلب لوكيشن اكس لانس.. المنظر مش حلو والكلام اللي في الفيديو مش حلو، الفيديو هيخليني أتأكد إن تراجع وفشل أعمال محمد سعد الأخيرة بسبب تدخله في كل حاجة بنفسه.. ومعرفش فين المخرج".
وكان المخرج المصري محمود كامل قد أعلن مؤخرًا انسحابه من مسلسل "إكسلانس" الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 9 سنوات؛ وذلك بسبب تدخل محمد سعد في مهامه الإخراجية.
وكتب محمود كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، لقد انسحبت تماماً ونهائياً من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع، وشكراً لشركة الإنتاج وطاقم العمل ومساعديّ ومن يقومون بدعمي دوماً لتقديم أعمال من أفلام ومسلسلات محترمة ومختلفة وممتعة".
وفي أول رد على انسحاب المخرج قال محمد سعد في تصريحات لبرنامج "سينماتيك" المذاع عبر قناة SBC السعودية: "كله بيتدخل بس كل واحد وله طريقة، واللي مش عاجبه الكلام ده هو موجود فين على الساحة؟، واللي يقول إزاي يتدخل غلطان، شكسبير نفسه عمل رواية هاملت 3 مرات بـ 3 نسخ مختلفة، هل كان قافش على الحكاية، لأ إطلع وارتجل".
وأضاف سعد: "حكاية الارتجال مهمة جداً، الخواجة برا بيعملها وبيسميها عصف ذهني، يقعدوا وكل واحد يقول فكرته، الشغل ورشة".