بسبب تيك توك.. فادي خفاجة بالعناية المركزة بعد انقلاب سيارته

بسبب تيك توك..

بدورها كشفت الفنانة نهال عنبر المسؤول عن الملف الصحي بنقابة الممثلين لـ "إرم نيوز" تفاصيل الحادث قائلة: "فادي كان في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك أثناء قيادته لسيارته مساء أمس الثلاثاء، لتنحرف به السيارة وتنقلب وهو بداخلها، ليقوم المارة بإخراجه منها ونقله إلى المستشفى".

وأشارت عنبر إلى أن الأطباء قاموا بحجزه داخل العناية المركزة للاطمئنان على دماغه خوفا من حدوث ارتجاج نظرا لاصطدام رأسه، مشيرة إلى أنه أصيب ببعض الكدمات في جسده.

وكان الفنان فادي خفاجة قد اتجه لـ تطبيق تيك توك؛ للحصول على المال بعد أن كشف أنه لا يعمل، وأن المنتجين لا يطلبونه، معربا عن غضبه ومهاجما الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.