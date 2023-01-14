أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الصحفية قولها، إن "الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه".

وأضافت عيسى: "لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح". موضحة أن "المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء"، وفق قولها.