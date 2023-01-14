أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه

فريق التحرير
فريق التحرير

يخطط الفنان السوري جورج وسوف لاعتزل الغناء بسبب وفاة ابنه "وديع"، الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفته الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى.

المقربون من "جورج وسوف" يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء.
الصحفية هنادي عيسى

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الصحفية قولها، إن "الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه".

وأضافت عيسى: "لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح". موضحة أن "المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء"، وفق قولها.

أنباء عن نية جورج وسوف الاعتزال بعد وفاة ابنه
على وقع أغاني والده.. نقل جثمان وديع جورج وسوف إلى كنيسة القديس نيقولاس

وتوفي "وديع" نجل جورج وسوف، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" في لبنان.

وكان "وديع" في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة عقب إجرائه عملية جراحية.

فن ومشاهير

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com