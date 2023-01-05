أديل تكشف عن إصابتها بـ"عرق النسا"
بعدما أثارت قلق الجمهور على صحتها ليلة رأس السنة في لاس فيغاس، كشفت الفنانة الإنجليزية "أديل" أنها تعاني من نوع من الآلام العصبية الحادة.
وظن متابعو أديل أنها مصابة بساقها، بعد تبادل فيديوهات تظهرها وهي حافية تعرج على المسرح خلال تقديم أغانيها، فأوضحت أديل قائلة "أعاني من ألم شديد في ظهري سببه عرق النسا".
ما عِرقُ النسا؟
يجتمع الأطباء على أن "عرق النسا" هو الألم الناتج عن التهاب العصب الوركي، الذي يمتد من بداية الجزء الخلفي للحوض ويمر بالأرداف والساقين وينتهي بأسفل القدمين.
ويحدث الاتهاب عندما يتعرض جزء من أعصاب الظهر السفلية للضغط بسبب انفتاق أحد الأقراص في العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي؛ ما يؤدي لأوجاع شديدة تشبه الصعقات الكهربائية التي تمتد من أسفل الظهر وحتى القدمين.
ويؤكد الأطباء أن عرق النسا قد يكون مزمنًا، أي قد يتعرض المصاب به لنوبات ألم بضع مرات في السنة، أو قد يكون سببه وضعيات جسدية خاطئة، فتبقى أوجاعه لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويشفى لاحقًا من تلقاء نفسه.
انزلاقات غضروفية سابقة
يذكر أن أديل كشفت بمقابلة أجرتها عام 2021 مع مجلة The Face، أنها عانت مرتين من انزلاق غصروفي في ظهرها؛ الأول أصيبت به عندما كانت في الـ15 من عمرها، والذي أصبح أكثر خطورة بعد عطسة شديدة تركت أضرارًا جسيمة، أما الثاني فأصيبت به في يناير2021.
وقالت أديل وقتذاك "آلام الظهر رافقتني لأكثر من نصف عمري.. وتشتعل عادة بسبب الإجهاد أو الوضعيات الخاطئة".