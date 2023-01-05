أديل تكشف عن إصابتها بـ"عرق النسا"

ما عِرقُ النسا؟

يجتمع الأطباء على أن "عرق النسا" هو الألم الناتج عن التهاب العصب الوركي، الذي يمتد من بداية الجزء الخلفي للحوض ويمر بالأرداف والساقين وينتهي بأسفل القدمين.

ويحدث الاتهاب عندما يتعرض جزء من أعصاب الظهر السفلية للضغط بسبب انفتاق أحد الأقراص في العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي؛ ما يؤدي لأوجاع شديدة تشبه الصعقات الكهربائية التي تمتد من أسفل الظهر وحتى القدمين.

ويؤكد الأطباء أن عرق النسا قد يكون مزمنًا، أي قد يتعرض المصاب به لنوبات ألم بضع مرات في السنة، أو قد يكون سببه وضعيات جسدية خاطئة، فتبقى أوجاعه لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويشفى لاحقًا من تلقاء نفسه.