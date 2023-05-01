بسبب "فواتير يوم القيامة".. الفنان ضياء عليان يعتزل الغناء

أعلن المغني والرابر الأردني ضياء عليان عن اعتزاله الغناء والتوجه إلى الأعمال الهادفة، وذلك بسبب "فواتير يوم القيامة" على حد تعبيره.

وأطل ضياء عليان، في مقطع مصور، ليعلن لجمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتزاله الغناء والتوبة إلى الله، بعد مشاهدة مقطع لشخص يدعى عز عدنان عن "فواتير يوم القيامة".

وقال عليان إن "فواتيرنا ليست واحدة، ورب العالمين ماذا أعطاك سيحاسبك، وماذا سنعمر في هذه الأرض، واكتشفت أني نسيت الرسالة".

وأضاف: "وصلت لمرحلة أني مسحت وبكل بساطة أشياء كثيرة من السوشال ميديا لا تشبهني ولا تشبه المكان الذي أتيت منه وأشياء يمكن أن سرت خلفها بسبب الترند، ولكن وصلت".

وتابع: "شعرت أن الخطأ هو أن أستمر في الخطأ، الخطأ ألا أتعلم من تجاربي، الخطأ أن أرضي كل الأذواق وألا أرضي نفسي... أريد أن أريكم النسخة الأجمل من ضياء".