دفاعا عن شيرين.. مي العيدان تثير الجدل بنشرها قائمة فنانين تعاطوا المخدرات‎‎

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت قائمة بأسماء فنانين مصريين تعاطوا المخدرات من قبل، وذلك في معرض دفاعها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ الأسبوع الماضي لأزمة كبيرة دخلت على إثرها لأحد مستشفيات الصحة النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة، لعلاجها من الإدمان، ما أثار جدلا بين متعاطف مع الفنانة المصرية، وآخر منتقدا لإدمانها المخدرات.

وفي محاولة للدفاع عن شيرين، نشرت “العيدان” عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أسماء فنانين مصريين راحلين وقالت إنهم تعاطوا المخدرات من قبل، وهم: “نور الشريف"، و"حاتم ذو الفقار"، و"فاروق الفيشاوي”.

وقالت مي العيدان: “هناك العديد من الفنانين الذين اعترفوا بتعاطي المخدرات لفترة في حياتهم، مثل نور الشريف، وحاتم ذو الفقار، وفاروق الفيشاوي، لكنهم تعلموا ورجعوا فنانين ناجحين وامتعونا الله يرحمهم”.

وأضافت: “شيرين عبدالوهاب لا هي أول ولا آخر فنان أو فنانة يدمنون المخدرات، نحن لا نبرر تعاطي المخدرات لكن يحب أن نعلم أن مدمن المخدرات هو بالأساس إنسان مريض يجب علاجه حتى يعود إنسانا ناجحا وصالحا”.

وواصلت الإعلامية الكويتية دعمها للفنانة شيرين عبدالوهاب، بالقول: “ليس المهم أن نسقط الأهم أن نعود ونقف على قدمينا من جديد وننهض، انهضي ياشيرين”.