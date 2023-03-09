حياة الفهد: "أجبر الفنانات معي على ارتداء لبس محتشم"
أكدت الفنانة الكويتية حياة الفهد أن هناك "خطوطا حمراء" للمشاركين معها من الفنانين في المسلسلات.
وقالت خلال استضافتها في برنامج "ليالي الكويت" أنها لا تفضل مشاركة الفنانين، الذين يقومون بالعمل على أكثر من مسلسل في رمضان، لأنها من الفنانين الذين يكتفون بأداء شخصية واحدة فقط في رمضان، كي لا يتشتت المشاهد.
وشددت على أنها تحرص كثيرا على لباس الممثلات خاصة معها في الأعمال الحديثة، مبينة أن من شروط اللباس معها أن يكون اللباس محترما ومحتشما، لافتة إلى أنها صريحة في هذا الشأن مع من تعمل معهم.
وبررت الفنانة الكويتية سبب اشتراطها هذا الشرط، أن الأعمال الدرامية تدخل منازل الأسر وقد يشاهدها أطفال ومراهقون، وعلينا أن تكون ملائمة للمشاهدة.
كما أضافت أنها تعمل كذلك على تعديل أي كلمات غير مناسبة في السيناريو أو عبارات غير لائقة أو مخالفة للمعنى المفترض، لافتة إلى أنه كان هناك في السابق "بروتوكول" يجمع الممثلين على النص لمراجعته، أما في الوقت الحالي فإن الفنان يكتفي بقراءة دوره فقط.
ونوهت حياة الفهد إلى أن شخصيتها هذا العام في مسلسلها القادم في رمضان "قرة عينك" مختلفة عن أعمالها السابقة.
وأشارت إلى أنها عمدت إلى أن يكون مظهرها في الإعلان الترويجي مختلفا، إذ قررت هذا العام تغيير نمط الشخصية من الشخصية الدرامية إلى الكوميدية.
وعن المسلسل، قالت الفنانة الكويتية إنه مستنبط من قصة حقيقية ولكن في إطار كوميدي، وستلعب دور سيدة تدعى "كلثم" يتم سجنها ظلما 30 عاما، ثم تخرج بعدها من السجن لتواجه الواقع.