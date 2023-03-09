حياة الفهد: "أجبر الفنانات معي على ارتداء لبس محتشم"

كما أضافت أنها تعمل كذلك على تعديل أي كلمات غير مناسبة في السيناريو أو عبارات غير لائقة أو مخالفة للمعنى المفترض، لافتة إلى أنه كان هناك في السابق "بروتوكول" يجمع الممثلين على النص لمراجعته، أما في الوقت الحالي فإن الفنان يكتفي بقراءة دوره فقط.

ونوهت حياة الفهد إلى أن شخصيتها هذا العام في مسلسلها القادم في رمضان "قرة عينك" مختلفة عن أعمالها السابقة.

وأشارت إلى أنها عمدت إلى أن يكون مظهرها في الإعلان الترويجي مختلفا، إذ قررت هذا العام تغيير نمط الشخصية من الشخصية الدرامية إلى الكوميدية.

وعن المسلسل، قالت الفنانة الكويتية إنه مستنبط من قصة حقيقية ولكن في إطار كوميدي، وستلعب دور سيدة تدعى "كلثم" يتم سجنها ظلما 30 عاما، ثم تخرج بعدها من السجن لتواجه الواقع.