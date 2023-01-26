مؤلف مسلسل "جوقة عزيزة" يرد على انتقادات ياسر العظمة

رد مؤلف مسلسل "جوقة عزيزة"، السيناريست السوري خلدون قتلان، على هجوم مواطنه الفنان ياسر العظمة على المسلسل، معتبراً أن سبب ذلك، هو البحث عن "الترند" الذي لا يليق به.

وكان ياسر العظمة قد شن هجوما حادًا على الدراما السورية مؤخرًا، واصفًا إياها بـ"الدراما المريضة"، منتقدًا عددًا من المسلسلات من بينها "جوقة عزيزة"، معتبرًا أنه "ضعيف يميل إلى تفاهة الطرح".