سحر رامي: لم أعتزل التمثيل ودوري في "جولة أخيرة" سيكون مفاجأة

تعود الفنانة المصرية سحر رامي، إلى جمهورها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وذلك من خلال مسلسل "جولة أخيرة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، مشيرة إلى أن دورها سيكون "مفاجأة".

وقالت رامي لـ "إرم نيوز"، "لا أحب ما يقال إنني عدت إلى التمثيل لأنني لم أتركه، ولا أفكر في التوقف عن التمثيل، وسبب عدم مشاركتي في أعمال هو عدم طلبي من قِبل المنتجين، وحين طُلب مني المشاركة ورأيت أن الدور يناسبني، وافقت على الفور".

وأضافت أن "المسلسل خارج المارثون الرمضاني المقبل، حيث من المقرر عرضه، في 25 يناير المقبل، حصريًا على منصة "برايم فيديو"، وجميع الأدوار ستكون مفاجأة للجمهور، بما فيها دوري الذي أقدمه".

وعن عرض العمل الفني عبر منصة أجنبية، أوضحت، أن "عرض الأعمال المصرية على منصات أجنبية له مميزات وعيوب، فمن المميزات أن أعمالنا سيشاهدها جمهور أوسع خارج مصر، لكن من العيوب أن المنصات الأجنبية تكون لها مواصفات خاصة في الموضوعات، أحيانًا، لا نستطيع تنفيذها، لأن عاداتنا وتقاليدنا تتنافى معها، فهناك موضوعات تتطلب مشاهد إباحية، وهذه الموضوعات لا تتناسب معنا كمصريين، فلابد أن يتم تقديم هذه الموضوعات بشكل يتناسب معنا".

يشار إلى أن مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا، وسيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، وبطولة أحمد السقا، وأشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد، ورشدي الشامي، وعلي صبحي، والطفلة ملك، وحنان سليمان، وصفاء الطوخي، وسحر رامي، وحنان مطاوع ضيفة شرف.