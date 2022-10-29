وفاة الشاعر والأديب السعودي أحمد الصالح "مسافر"

أعلن في السعودية اليوم السبت، عن وفاة الشاعر والأديب أحمد الصالح، الذي يعد أحد أعلام الشعراء المحدثين لغزارة نتاجه الشعري والأدبي.

ولد أحمد صالح الصالح صاحب لقب "مسافر" عام 1943 في مدينة عنيزة في القصيم، ودرس فيها، ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وتخرّج بها مجازًا في التاريخ.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل موظفًا في الحكومة، حسب صحيفة "عكاظ".

وهو من أعلام الشعراء المحدثين، وأحد رواد التجديد فيها وبرزت همومه الوطنية والعربية في شعره.

نشر الراحل قصائده في عدد من الصحف والمجلات السعودية وحرر بعض الزوايا في الصحف والمجلات.

وعرُف "مسافر" بدماثة الخلق، والأدب الجم، وقوة العطاء، وجزالة المعنى، وصدق العاطفة، وإيثار الصمت.

وبرغم اللقب الذي لازمه إلا أن "مسافر" لم يكن يحب السفر سوى للضرورة، وكانت آخر رحلاته هي التي فارقت فيها روحه الحياة.