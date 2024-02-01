سميرة توفيق بظهور إعلامي نادر.. وحديث عن عمل جديد (فيديو)

بعد ابتعادها عن الأضواء والمقابلات، خلال الفترة الماضية، أطلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، مؤخرًا، مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم من منزلها في أبوظبي.

وكشفت صاحبة أغنية "بسك تيجي حارتنا" وكثير من الأغاني المعروفة الأخرى، عن رغبتها بتقديم عمل جديد ربما يتعلق بتوثيق رحلتها الفنية الطويلة.

وظهرت نجمة الغناء والسينما، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بصحة جيدة، وبكلام واضح ومفهوم، ورغبة في تقديم شيء جديد عندما قالت لضيفها: "أتمنى أن تستمر علاقتنا ويصير عمل بيناتنا".

ونشر كرم جزءًا من لقائه مع سميرة توفيق عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، وبدا متحمسًا لتوثيق مسيرة مواطنته التي كانت يومًا ما نجمة الشاشات الأولى، وتقيم منذ سنوات في أبوظبي.