الإعلامية اللبنانية مريم نور تكشف عن حالتها الصحية

خرجت خبيرة علوم الطاقة والإعلامية اللبنانية مريم نور، البالغة من العمر 89 عامًا، في مقطع فيديو وثقته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "لا تزال بخير وصحتها جيدة".

وقالت في مطلع حديثها أنها لا تزال ترقد على فراش المرض، وتتراوح صحتها أحيانًا بين الجيدة والسيئة، لافتة إلى أنها مستمرة في ممارسة أنشطتها من كتابة وحديث ومشي أحيانًا واستقبال الزائرين.

وغابت مريم نور عن برنامجها المعروف وعن الإعلام منذ مدة طويلة، قبل أن تتعرض لانتكاسة صحية.

ونالت الخبيرة اللبنانية شهرة واسعة من خلال برناجها على قناة "الجديد"، الذي تناولت فيه طرق العيش السليم والصحي.