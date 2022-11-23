آخرهن نسرين طافش.. تعرف على أقصر زيجات الوسط الفني

سلط إعلان طلاق الفنانة نسرين طافش بعد أقل من شهرين على زواجها من الطبيب المصري شريف الشرقاوي الضوء على الزيجات التي انتهت سريعا في الوسط الفني، فالفنانة السورية ليست الأولى، فهناك من لم تستمر زيجته أكثر من 3 ساعات.

نهلة سلامة

تعد زيجة الفنانة المصرية نهلة سلامة من مواطنها رجل الأعمال مصطفى النجار أقصر زيجات الوسط الفني، على الإطلاق.