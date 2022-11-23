آخرهن نسرين طافش.. تعرف على أقصر زيجات الوسط الفني
سلط إعلان طلاق الفنانة نسرين طافش بعد أقل من شهرين على زواجها من الطبيب المصري شريف الشرقاوي الضوء على الزيجات التي انتهت سريعا في الوسط الفني، فالفنانة السورية ليست الأولى، فهناك من لم تستمر زيجته أكثر من 3 ساعات.
نهلة سلامة
تعد زيجة الفنانة المصرية نهلة سلامة من مواطنها رجل الأعمال مصطفى النجار أقصر زيجات الوسط الفني، على الإطلاق.
ولم تستمر علاقة الزواج بين سلامة والنجار أكثر من 3 ساعات فقط، حيث عقد قرانهما في الخامسة فجرًا، وتم الطلاق في الثامنة صباحًا، ولم يتم الكشف عن سبب الطلاق حتى الآن.
رشدي أباظة وصباح
كما أن زواج الفنان المصري رشدي أباظة من الفنانة اللبنانية صباح يعد من الزيجات الأقصر في الوسط الفني، حيث لم يستمر سوى ليلة واحدة.
وقصة زواجهما غريبة، فقد كان الفنان المصري يصور أحد الأفلام ببيروت، وكانت صباح تشاركه البطولة في نفس الفيلم، فأعجب بها، وكان وقتها متزوجا من الراقصة سامية جمال، وحينما سألته صباح عنها، أخبرها أنه انفصل عنها، وطلب يدها فوافقت وتزوجا ليلاً.
وعلمت سامية جمال من أحد فريق العمل بأن رشدي تزوج من صباح، فسافرت على الفور إلى بيروت، وعندما علمت صباح بكذب رشدي أباظة طلبت الطلاق ولبى رغبتها وانفصلا.
محمد منير وداليا يوسف
انفصل الفنان المصري الملقب بـ"الكينج" محمد منير عن مواطنته داليا يوسف بعد 50 يومًا فقط من زواجهما، فكما تم الإعلان فجأة عن ارتباطهما، أيضا تفاجأ الجمهور بانفصالهما.
وفي لقاء تلفزيوني أرجع محمد منير السبب في الانفصال إلى أنه يرفض القيود التي تضعها الزوجة الشرقية على زوجها، ولا يشعر بحريته معها.
حاتم ذو الفقار ونورا
نشأت قصة حب بين الفنان المصري حاتم ذو الفقار ومواطنته الفنانة نورا، أثناء تصويرهما فيلم "عنتر شايل سيفه" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام.
وكشف ذو الفقار في لقاء صحفي قبل وفاته، أن قصة الحب نشأت بينهما حينما كانا يصوران مشهد الاعتداء في فيلم "عنتر شايل سيفه"، وأعجبت به نورا حينما رفض لمس جسدها في المشهد، وتزوجا في حفل حضره نجوم الوسط الفني، إلا أن الزواج لم يستمر سوى أيام وتم الانفصال.
وأرجعت نورا السبب إلى أنها اكتشفت أشياء لم تكن تعرفها عنه.
مدحت صالح وشيرين سيف النصر
تم الزواج بين الثنائي سرا، ولم يتم اكتشاف زواجهما إلا بعد انتشار صورة لهما على حمام السباحة، أجبرتهما على إعلان زواجهما، إلا أنه لم يستمر كثيرًا بعد الإعلان.
حيث حدثت أزمة بين مدحت صالح وبين الراقصة فيفي عبده، قامت فيها الأخيرة برفع دعوى قضائية عليه بسبب شيك بدون رصيد كان قد أعطاه لها، ليتم الإعلان بعدها بفترة قصيرة عن انفصاله عن شيرين.
واتهمت شيرين سيف النصر في أحد اللقاءات التلفزيونية فيفي عبده بالتفريق بينها وبين مدحت صالح، لترد الأخيرة متعجبة: "إحنا كنا إخوات ولا أعرف لماذا قالت هذا؟".
أحمد الفيشاوي ووسام عاطف
تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، والمعروف بكثرة زيجاته، من وسام عاطف، لمدة شهرين، وانفصلا.
وشنت وسام عاطف بعدها هجوما عنيفا على الفيشاوي، مشيرة إلى أنها لم تتزوجه لحبها له، لكنها تزوجته لتنتقم لزوجته السابقة هند الحناوي، وابنتها لينا، التي شكك الفيشاوي في نسبها له.
حلمي بكر وسهير رمزي
استمر زواج الملحن المصري حلمي بكر من مواطنته الفنانة سهير رمزي 4 شهور، وحدث الانفصال بسبب إصرار سهير على الاستمرار في الفن، وهذا ما رفضه بكر، وتم الانفصال لهذا السبب.
وقال بكر في لقاء تلفزيوني إن سهير رمزي هي أجمل زوجاته التي تخطت 11 زيجة، مشيرًا إلى أنهما ما زالا أصدقاء، وهناك تواصل بينهما.
نهال عنبر وحسام صلاح
تزوجت الفنانة نهال عنبر من المخرج حسام صلاح الدين بعد قصة حب نشأت بينهما أثناء مشاركتهما في مسرحية "الواد وأربعين حرامي".
وتم الزواج بينهما، لكنه لم يستمر سوى 7 أشهر، وانفصلا.
وكشفت نهال عنبر في تصريحات صحفية أنهما ظلا أصدقاء بعد الطلاق، احتراما للحب الذي جمعهما، وفق تعبيرها.