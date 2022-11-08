إيفانكا ترامب تقيم حفلا لشقيقتها تيفاني قبيل زواجها من لبناني

أقامت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفل "برايدل شاور" (حمام عروس) لأختها غير الشقيقة تيفاني، التي ستتزوج من رجل الأعمال اللبناني، مايكل بولس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وشاركت إيفانكا عبر صفحتها في تويتر، صورة لها مع العروس تيفاني، وأخت زوجها "لارا".

واعتمدت تيفاتي، 29 عامًا، فستانًا أبيض من قماش الدانيل، بينما اختارت إيفانكا، 41 عامًا، فستانًا مطبعًا بالزخرفات الزرقاء.

وكتبت إيفانكا أسفل الصورة: "بالعودة إلى فلوريدا، احتفلت بأختي الجميلة واللطيفة والرائعة تيفاني ترامب لقرب موعد حفل زفافها".