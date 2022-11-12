من هي الفنانة السعودية الصاعدة زينة عماد؟

أضافت الفنانة السعودية الصاعدة، زينة عماد، مساء الجمعة، محطة نجاح جديدة لمشوارها الفني في بدايته، وغنت مع المطرب محمد عبده في حفل مشترك أشاد خلاله فنان العرب بصوت نجمة الغناء الجديدة في المملكة.

ولمع نجم زينة في السنوات القليلة الماضية كمطربة شابة تعتمد على خامة صوتها فقط في إثبات وجودها، قبل أن تقدم عدة حفلات في الفعاليات الفنية التي لم تعد تغيب عن مدن السعودية في السنوات القليلة الماضية.

والفنانة زينة عماد من مواليد المنطقة الشرقية عام 1998، بدأت بالغناء منذ سن مبكرة في الحفلات المدرسية، قبل أن تحصد شهرة في سن الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها جمهور كبير فيها ويثني على أغانيها.

طرحت زينة أول أغنية خاصة بها عام 2018 بعنوان "كثر العتب"، لتحقق فيها نجاحاً جرَّ عليها مزيداً من الشهرة، قبل أن تحجز لها مكاناً دائماً في الفعاليات الفنية بجانب نجوم الفن السعوديين والخليجيين والعرب.

وتغني الشابة التي تظهر بزي سعودي محتشم على الدوام، باللهجات السعودية والمصرية واللبنانية، بجانب اللغة العربية الفصحى.

وقدمت عدة أغان شهيرة لفنانين معروفين، مثل "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة" وعدد من أغاني الفنان محمد حماقي، لتنال إعجاب كبير ونسبة مشاهدة عالية.

وطرحت مؤخراً أغنية خاصة لها بعنوان "الوردة البيضا"، هي أولى الأغاني التي تقدمها زينة عماد باللهجة المصرية، ومن كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمد نجم، وصورتها بطريقة الرسوم المتحركة "الأنيميشن".

وتتواجد الفنانة الشابة في العاصمة الرياض هذه الأيام، حيث الموسم الترفيهي الشهير للعاصمة، وقد ظهرت في فعالياته قبل أيام، بينما قدمت مع نجوم سعوديين آخرين قبل يومين، الحفل الختامي لدورة الألعاب الرياضية السعودية في أول نسخة لها.

كما أن للفنانة زينة حضور خارج السعودية أيضاً، وشاركت في الضيف الماضي، في حفلات مهرجان "صيف دبي 2022 " برفقة فنانين آخرين.

ولا تقتصر الإشادة بالفنانة السعودية زينة على جمهورها وعلى نجم العرب محمد عبده، حيث أثنى عليها العديد من الفنانين البارزين، وبينهم نوال الكويتية التي التقتها في الرياض قبل أيام، والفنانة الإماراتية أحلام.