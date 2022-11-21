بعد حظره بتهمة "معاداة السامية".. كانيه ويست يعود لتويتر بكلمة "عبرية"

وكان كانيه ويست أعلن أكتوبر الماضي، بمنشور على تويتر مسحته المنصة لاحقًا، عن عزمه مهاجمة اليهود.

وعلى إثر تغريدته، خسر كانيه شراكاته التجارية مع العديد من العلامات وبيوت الأزياء العالمية، منها "أديداس" و "بالنسياغا". كما تم حظر حساباته في تويتر وإنستغرام.

وقال ماسك آنذاك "على ما يبدو، أعيد كانيه إلى صفتحه على تويتر بعد بضعة أسابيع من انتهاء صفقة بيع تويتر".

ولكن بعد بضع تغريدات في بداية نوفمبر الجاري، قال ويست "إنه كان بدأ ممارسة "صيام لفظي" لمدة 30 يومًا بالإضافة إلى الامتناع عن تناول الكحول ومشاهدة أفلام الكبار".

وكان آخر منشور لكانيه يوم الأحد الـ4 من نوفمبر.

ومنذ اندلاع هذا الجدل الشهر الماضي، أعلن ويست أنه سيشتري الشبكة الاجتماعية Parler، وهي منصة تحظى بشعبية لدى المحافظين.

يذكر أن أحدث تغريدات المغني ويست، تأتي في الوقت الذي أعيد فيه حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو عامين على إغلاقها.

وكان تم حظر حساب ترامب على موقع تويتر في يناير 2021 في أعقاب حادثة اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأجرى ماسك منذ استلامه تويتر، تصويتًا جماهيريًّا، أخذ فيه رأي مشتركي المنصة في إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق، لتأتي نتيجة التصويت لصالح إرجاعه.

ومع ذلك، قال ترامب إنه لن ينشر في تويتر في أي وقت قريب، لأنه أنشأ شبكته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشال".