حكم نهائي يلزم محمد إمام بسداد 29 ألف دولار لمنتج "الرفاعي"

ألزمت محكمة الاستئناف في العاصمة المصرية القاهرة، الفنان محمد إمام، برد مبلغ 900 ألف جنيه (ما يعادل 28,800 دولار)، وفوائد تقدر بـ4%، وذلك لصالح أحمد عبدالباسط، منتج فيلم "إبراهيم الرفاعي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كشف محامي الشركة المنتجة للفيلم، حسين هلال، في التفاصيل أن "الحكم قد صدر الأربعاء لصالح شركة "أوف إيجيبت" بتأييد الحكم السابق وإلزام الفنان محمد عادل إمام بدفع 900 ألف جنيه وفوائد 4%، من تاريخ المطالبة في مارس 2021، حتى تاريخ السداد".

وسبق أن قال المحامي مطلع العام الحالي عبر حساباته في مواقع التواصل، إنه تم فسخ عقد عمل الفنان إمام لبطولة الفيلم، مبينا أن القضاء المصري أصدر حكمه بإلزام محمد إمام بدفع ما تقاضاه كمقدم للتعاقد بمبلغ مقدر بـ900 ألف جنيه وفوائد 4%، من تاريخ المطالبة برد "العربون".

وكان محمد إمام قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عن لعبه دور البطولة في فيلم "الرفاعي"، إذ كتب في تعليق له عبر حسابه في "أنستغرام": "مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".

لكن بعد عام من إعلان مشروع الفيلم دون أن يتم التصوير، طالب المنتج إمام برد مقدم التعاقد البالغ 900 ألف جنيه، غير أن محمد إمام رفض وأعلن استعداده التام لتصوير العمل، ما دفع المنتج للجوء إلى القضاء وقتها لفسخ التعاقد، وطالب بفائدة 4 بالمئة على مقدم التعاقد من تاريخ المطالبة به.