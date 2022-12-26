مروان خوري يعلق على زواجه من غير ديانته

علق الفنان اللبناني مروان خوري على ردود الفعل التي اتسعت بعد إعلان زواجه من سيدة مسلمة من الطائفة الشيعية، كونه من أتباع الديانة المسيحية، مؤكداً أن "الحب ليس له دين" في رأيه.

وفاجأ الفنان مروان خوري الجميع بإعلان زواجه مدنياً من ندى رمال، يوم 12-12، في قبرص، بعيدا عن وسائل الإعلام، وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.