الملك تشارلز يطرد هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا

وكان عُرض على أندرو مفاتيح منزل وندسور الأسبوع الماضي، ولكن الصحيفة أشارت إلى أن أندرو يعارض هذه الخطوة.

ويُقال إن هاري وميغان سيضطران إلى مغادرة موطنهما الوحيد المتبقي في المملكة المتحدة وإكمال انتقالهما بالكامل إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن ما إذا كان أندرو سينتقل إليه أم لا.

ولفتت التقارير أيضًا إلى أن ميغان وهاري يخططان لشحن متعلقاتهما المتبقية إلى الولايات المتحدة، ويُعتقد أنه لم يُعرض عليهما منزل بديل في المملكة المتحدة.

يأتي هذا الكشف مع الاستعدادات لحفل تتويج الملك تشارلز في مايو، وسط تكهنات بأن الأمير هاري قد لا يتلقى دعوة لحضور التتويج.

ومن جانبه، قال أحد المصادر إن "هذا بالتأكيد يعني نهاية وجود هاري وميغان في المملكة المتحدة، أندرو يعارض فكرة الانتقال إلى فروغمور كوتاج، بعد أن عرض عليه الأمر الأسبوع الماضي".