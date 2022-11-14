هاني شاكر يعلن دخوله الدراما التلفزيونية بمسلسل قريبًا

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، دخوله الدراما التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، عبر التحضير لمسلسل من تأليف السيناريست المصري أيمن سلامة.

وقال شاكر في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "السيناريست أيمن سلامة يحضر لي موضوعًا جميلًا، إن شاء الله يخرج للنور قريبًا، وينال إعجاب الجمهور".

وأضاف شاكر، وهو النقيب السابق لنقابة المهن الموسيقية في مصر: "تمنيت العودة للتمثيل، ولكن ليس من خلال السينما، لأن السينما ابتعدت عن الأفلام الغنائية الرومانسية التي كانت موجودة في بداية مشوارنا".

وكانت للفنان هاني شاكر الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، تجارب سابقة في التمثيل، ولكن كانت من خلال بوابتي السينما والمسرح، حيثُ شارك في مسرحيات: "سندريلا والمداح" العام 1974، و"مصر بلدنا" العام 1978.

وشارك "شاكر" في 4 أفلام، هي: "هذا أحبه وهذا أريده" العام 1975، و"عايشين للحب" العام 1974، و"عندما يغني الحب" العام 1973، كما شارك في فيلم "سيد درويش" حينما كان طفلاً العام 1966.