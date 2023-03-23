رغم نفي أبطاله.. الكشف عن تفاصيل التحضير للجزء الثالث من "ولاد رزق"
أعلن المخرج طارق العريان عن التحضير للجزء الثالث من الفيلم المصري "ولاد رزق" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزأيه السابقين، مشيرًا إلى أنه سيحمل اسم "القاضية".
وكان الفنان عمرو يوسف والفنان أحمد داوود قد نفيا التحضير لـ"ولاد رزق3" وذلك بعدما نشر الفيشاوي فيديو طريفا أعلن خلاله عن الجزء الثالث، حيث أكد النجمان أن ما قام به الفيشاوي "مجرد مزحة، وليس حقيقة".
ونشر طارق العريان أمس الأربعاء، صورة تجمع بينه وبين مؤلف الفيلم صلاح الجهيني، والمنتج موسى عيسى معلقًا: "ولاد رزق 3 يأتي قريبًا، القاضية".
وتواصلت "إرم نيوز" مع مصدر من داخل شركة الإنتاج، حيث أكد أن الصورة التي جمعت بين المخرج والمنتج والمؤلف كانت من أجل الوقوف على قرار نهائي بشأن تقديم "ولاد رزق3"، وتم الاتفاق في النهاية على تقديمه.
وأضاف المصدر، أن الجلسة التي جمعت بين صناع العمل استمرت ساعات، وتم وضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها المؤلف في السيناريو الجديد، الذي تم الاتفاق أن يحمل اسم "القاضية".
وأشار إلى أن السيناريست صلاح الجهيني كان قد جهز لفكرة الفيلم، وتمت المناقشة حولها.
وفيلم "ولاد رزق" بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.
يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزآن، الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.
وحقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.