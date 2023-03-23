رغم نفي أبطاله.. الكشف عن تفاصيل التحضير للجزء الثالث من "ولاد رزق"

وكان الفنان عمرو يوسف والفنان أحمد داوود قد نفيا التحضير لـ"ولاد رزق3" وذلك بعدما نشر الفيشاوي فيديو طريفا أعلن خلاله عن الجزء الثالث، حيث أكد النجمان أن ما قام به الفيشاوي "مجرد مزحة، وليس حقيقة".

ونشر طارق العريان أمس الأربعاء، صورة تجمع بينه وبين مؤلف الفيلم صلاح الجهيني، والمنتج موسى عيسى معلقًا: "ولاد رزق 3 يأتي قريبًا، القاضية".

وتواصلت "إرم نيوز" مع مصدر من داخل شركة الإنتاج، حيث أكد أن الصورة التي جمعت بين المخرج والمنتج والمؤلف كانت من أجل الوقوف على قرار نهائي بشأن تقديم "ولاد رزق3"، وتم الاتفاق في النهاية على تقديمه.

وأضاف المصدر، أن الجلسة التي جمعت بين صناع العمل استمرت ساعات، وتم وضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها المؤلف في السيناريو الجديد، الذي تم الاتفاق أن يحمل اسم "القاضية".