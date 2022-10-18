سارة الطباخ: شيرين "انسحلت من بيتها حافية"

كشفت المنتجة سارة الطباخ في أول تعليق لها على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها، تفاصيل الاعتداء على الفنانة المصرية بحسب رواية طليقها حسام حبيب الذي كان متواجدا معها أثناء اقتحام شقيقها للمنزل واقتيادها إلى مستشفى الأمراض النفسية المتواجدة بها الآن.

وكان محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية قد اتهم سارة الطباخ أنها السبب في تعاطي شقيقته للمخدرات، واصفا إياها وحسام حبيب بالعصابة التي تريد تدمير شيرين.

وقالت سارة الطباخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر قناة mbc مصر: " جاتلي رسالة من حسام حبيب، في الساعة الثالثة فجرًا، بأن شيرين تواجه مشكلة كبيرة، بعدها كلمته، قالي إنه بيستغيث إن شيرين اتاخدت من بيت كانت مقيمة فيه عنوة بعد الضرب والسحل وأخذوها بملابس المنزل، بدون حذاء، وإنها مختفية من يوم الخميس".

وأضافت: "قلت له هدخل معايا المستشار ياسر قنطوش لأنه هو المحامي بتاعي وبتاع شيرين، ومش أنا اللي معرفة شيرين على المستشار ياسر، شيرين عرفته عن طريق الفنانة زينة".

وتابعت سارة الطباخ: "حسام حكى للمستشار القصة، وقال إنها مختفية من يوم الخميس، وإنه عرف إنها موجودة في مكان ما في مستشفى بالنزهة، وروحنا المستشفى هناك، عشان نطمن عليها، قالوا لنا مفيش حد موجود بالاسم ده، وتأكدنا إنها داخل المستشفى لكنهم رافضين الاعتراف بذلك، كل هدفي كان الاطمئنان عليها، لو طمنونا كنا هنمشي وتمام".

وواصلت: "حسام قالي إن شيرين أخذت عنوة من المنزل واتضربت واتسحلت من قبل أخوها و10 أشخاص موجودين في البيت، وأخدها على المستشفى من يوم الخميس، شقيق شيرين بيساعد على تشويه صورة شيرين، شيرين ست واعية وقوية".

واستكملت المنتجة المصرية تصريحاتها قائلة: "شيرين طيبة وعاطفية جدًا وحساسة لكن متسرعة جدًا، من أطيب وأجدع الناس، وخيرها على الكل وأولهم أخوها محمد، وأنا ليس لدي أي مشاكل مع شيرين، أنا رحت حبًا فيها وخوفًا عليها، وعايز أطمن عليها، لكن الكلام اللي قيل إمبارح يقلل من شيرين، إحنا كلنا لينا في شيرين".