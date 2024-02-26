اللحظات الأخيرة في حياة فادي ابراهيم
كشف نعمة بدوي رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين اللحظات الأخيرة في حياة مواطنه الفنان فادي إبراهيم الذي توفي صباح اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه أصيب بنزيف بالمخ.
وأضاف نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن فادي إبراهيم تراجعت حالته الصحية قبل يومين بسبب إصابته بنزيف بالمخ نتج عنه ارتفاع شديد بضغط الدم، بسبب أدوية سيولة الدم التي كان يتناولها، لافتًا إلى أنه تم نقله للرعاية المركزة، وأن الأطباء كانوا يؤكدون أن حالته مستقرة.
وأشار نقيب الفنانين اللبنانيين إلى أنه في الساعات الأخيرة قبل وفاة فادي ساءت حالته للغاية، وزاد النزيف بشكل كبير، وحاول الأطباء وقفه إلا أنه توفى صباح اليوم الإثنين.
وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن، إذ ينتظرون عودة أبنائه من أوروبا، وبعدها سيتم تحديد مراسم وموعد الدفن.
وتوفي الفنان اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز 68 عامًا بعد مضاعفات مرض السكري، الذي أدى لبتر قدمه، فضلًا عن معاناته من مشاكل بالكلى.
وولد الفنان فادي إبراهيم في الـ13 من أبريل عام 1956، لأب لبناني وأم استرالية، وبدأ حياته الفنية في وقت مبكر من خلال فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تنظم مسرحيات، وقدَّم خلالها العديد من الأعمال، لينتقل بعدها إلى فرقة "ناصر مخول" الفولكلورية، وشارك معها في مسرحية "شانسونييه، والخير لقدام لوليد خاطر، ومسرحية للأطفال بعنوان "حكاية ستي أم فؤاد".
وبسبب ملامحه الأجنبية، شارك فادي إبراهيم بمسلسل "الوحش"، الذي يُعد أول عمل تلفزيوني له، إذ قدَّم فيه دور جيمي جاك الأمريكي.
وتعد الانطلاقة الحقيقية لفادي إبراهيم من خلال مسلسل "وأمطرت ذات صيف"، والذي قدَّم بطولته عام 1982، بعد أن تلقى على يد المخرج رشيد علامة الإلقاء ومخارج الحروف، وتوالت بعدها أعماله التي حقَّق خلالها شهرة واسعة بالوطن العربي، إذ قدَّم العديد من الأعمال بمصر وغيرها من البلدان العربية، حتى لقب بـ "ضبع الدراما اللبنانية".