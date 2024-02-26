اللحظات الأخيرة في حياة فادي ابراهيم

كشف نعمة بدوي رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين اللحظات الأخيرة في حياة مواطنه الفنان فادي إبراهيم الذي توفي صباح اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه أصيب بنزيف بالمخ.

وأضاف نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن فادي إبراهيم تراجعت حالته الصحية قبل يومين بسبب إصابته بنزيف بالمخ نتج عنه ارتفاع شديد بضغط الدم، بسبب أدوية سيولة الدم التي كان يتناولها، لافتًا إلى أنه تم نقله للرعاية المركزة، وأن الأطباء كانوا يؤكدون أن حالته مستقرة.

وأشار نقيب الفنانين اللبنانيين إلى أنه في الساعات الأخيرة قبل وفاة فادي ساءت حالته للغاية، وزاد النزيف بشكل كبير، وحاول الأطباء وقفه إلا أنه توفى صباح اليوم الإثنين.

وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن، إذ ينتظرون عودة أبنائه من أوروبا، وبعدها سيتم تحديد مراسم وموعد الدفن.