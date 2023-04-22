بعد حُكم قضائي بخلعه.. زوج علا غانم يوزع الحلوى والشربات

وأكد لبيب، أنه يعتبر هذا الحكم القضائي من أفضل الأشياء التي حدثت له بحياته، معربا عن سعادته البالغة بانفصاله رسميا عن علا غانم.

يذكر أن الخلافات بين علا غانم ولبيب، وصلت إلى ساحة القضاء، بعدما اتهمت الفنانة المصرية زوجها السابق بـ"البلطجة" والاعتداء عليها وطردها من مسكنها، ووصل الأمر إلى أن طلبت الاستغاثة.

في المقابل، نفى رجل الأعمال لبيب، تهمة أنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريا، مشيرا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، كما اتهم والدة علا غانم بأنها استغلت سفره لأمريكا، وسرقت الفيلا وملابسه والخزنة الخاصة به.