بعد حُكم قضائي بخلعه.. زوج علا غانم يوزع الحلوى والشربات
احتفل رجل الأعمال المصري عبدالعزيز حسن لبيب بقرار محكمة الأسرة بالقاهرة، بقبوله دعوى الخُلع المقامة من زوجته الفنانة علا غانم، حيث قام بتوزيع الحلوى والشربات على المحيطين به.
وكانت محكمة الأسرة في العاصمة المصرية، قررت يوم الثلاثاء الفائت، قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها لبيب، الذي يعد الزوج الثالث في حياتها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت المحكمة دعوى زوجها في حق أو ممتلكات.
وأكد لبيب، أنه يعتبر هذا الحكم القضائي من أفضل الأشياء التي حدثت له بحياته، معربا عن سعادته البالغة بانفصاله رسميا عن علا غانم.
يذكر أن الخلافات بين علا غانم ولبيب، وصلت إلى ساحة القضاء، بعدما اتهمت الفنانة المصرية زوجها السابق بـ"البلطجة" والاعتداء عليها وطردها من مسكنها، ووصل الأمر إلى أن طلبت الاستغاثة.
في المقابل، نفى رجل الأعمال لبيب، تهمة أنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريا، مشيرا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، كما اتهم والدة علا غانم بأنها استغلت سفره لأمريكا، وسرقت الفيلا وملابسه والخزنة الخاصة به.
وتزوجت الفنانة علا غانم أولا من وليد الدفراوي، وهي في عمر الـ 17 عاما، وأنجبت منه ابنتين هما كاميليا وفريدة، وبعد خمس سنوات انفصلت عنه، ثم تزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا، فقد استمر سبعة أشهر فقط.
أما زواجها الثالث فكان من رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.