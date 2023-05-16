مي كساب تكشف حقيقة خلافها مع زينة

وردت خلال تواجدها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، على عدم وجود زينة في معظم الصور التي جمعت أبطال العمل، أن زينة لم تكن تتواجد في الأصل أثناء تصوير مثل هذه المشاهد، التي ضمت الفنانات هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي.

وعلقت في البرنامج: "هتكلم عن نفسي، زينة صديقة من زمان بعيد ليا من قبل ما نكون مشهورين كنا لسه صغيرين في بداياتنا، زينة إنسانة محترمة جداً وأنا بعتز بصداقتها".

ونوّهت خلال حديثها: "ما فيش مشاكل بينا، أغلب المشاهد مكنتش بتجمعنا ومفيش بينا كواليس كتيرة".

وانتشرت شائعات عن وجود خلاف بين زينة والقائمين على مسلسل "جعفر العمدة"، بعد تجاهل زينة للترويج للمسلسل وكذلك تجاهل أي مشاركة لمنشوراته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تجاهل التفاعل مع النجاح الذي حققه.

وكانت زينة قد نفت وجود خلافات بينها وبين مخرج "جعفر العمدة"، محمد سامي، لكنها أعلنت في الوقت ذاته، في تصريح سابق، أنها "لن تتعاون معه مجددا".