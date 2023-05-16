مي كساب تكشف حقيقة خلافها مع زينة
أكدت الفنانة المصرية مي كساب أن علاقة صداقة قديمة تجمعها بمواطنتها الفنانة زينة، منذ قبل شهرتهما، مشددة على أنها "تعتز بصداقتها".
ونفت ما راج بشأن وجود خلاف بينهما خلال عملهما معا في كواليس مسلسل "جعفر العمدة"، لافتة إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ومبينة أن الأجواء بينهما كانت لطيفة أثناء العمل، ما انعكس على نجاحه.
وردت خلال تواجدها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، على عدم وجود زينة في معظم الصور التي جمعت أبطال العمل، أن زينة لم تكن تتواجد في الأصل أثناء تصوير مثل هذه المشاهد، التي ضمت الفنانات هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي.
وعلقت في البرنامج: "هتكلم عن نفسي، زينة صديقة من زمان بعيد ليا من قبل ما نكون مشهورين كنا لسه صغيرين في بداياتنا، زينة إنسانة محترمة جداً وأنا بعتز بصداقتها".
ونوّهت خلال حديثها: "ما فيش مشاكل بينا، أغلب المشاهد مكنتش بتجمعنا ومفيش بينا كواليس كتيرة".
وانتشرت شائعات عن وجود خلاف بين زينة والقائمين على مسلسل "جعفر العمدة"، بعد تجاهل زينة للترويج للمسلسل وكذلك تجاهل أي مشاركة لمنشوراته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تجاهل التفاعل مع النجاح الذي حققه.
وكانت زينة قد نفت وجود خلافات بينها وبين مخرج "جعفر العمدة"، محمد سامي، لكنها أعلنت في الوقت ذاته، في تصريح سابق، أنها "لن تتعاون معه مجددا".