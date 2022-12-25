رحيل المونولوجست اليمني فؤاد الشريف

رحل الفنان والمونولوجست اليمني الشهير فؤاد يحيى الشريف، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وعقب مسيرة فنية حافلة بدأها في ستينيات القرن الماضي.

ووُلد الراحل، العام 1935، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، ودشن مشواره الفني كمونولوجست في ستينيات القرن العشرين، من إذاعة وتلفزيون عدن.