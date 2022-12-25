رحيل المونولوجست اليمني فؤاد الشريف
رحل الفنان والمونولوجست اليمني الشهير فؤاد يحيى الشريف، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وعقب مسيرة فنية حافلة بدأها في ستينيات القرن الماضي.
ووُلد الراحل، العام 1935، في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، ودشن مشواره الفني كمونولوجست في ستينيات القرن العشرين، من إذاعة وتلفزيون عدن.
عُرف "الشريف" بالفنان الفكاهي الذي سلك طريق الأغاني القصيرة الساخرة والفكاهية منذ ذلك الحين، وتمكن من اكتساب شهرة واسعة في عدن خاصة واليمن بشكل عام.
وكانت الابتسامة لا تفارق محيّا الراحل الذي لقب بـ "صاحب نكتة" و"ملك الفكاهة"، وهما من أبرز الصفات التي أكسبته شهرة واسعة في تلك الفترة.
ومارس الشريف فن "المونولوج" في حياته مبكرًا، انطلاقًا من المدارس والمسارح المحلية في عدن، شاهرًا هذا الفن كأسلوب جديد استخدمه في معالجة قضايا أو ظواهر اجتماعية بطريقة موضوعية ساخرة وفكاهية.
وإلى جانب شخصيته المرحة وخفة ظله، فقد ساعد مظهره ومرونة جسمه النحيل، في أداء حركات جميلة، بالإضافة إلى اقتناصه للقفشات الفكاهية الساخرة التي كانت دومًا تسعد محبيه وجماهيره.
وقدم "الشريف" الكثير من الأعمال الفنية الخاصة به في الحفلات والسهرات الفنية التي كانت تقام على خشبات المسارح والمدارس والقاعات، بالإضافة إلى مشاركته في عدة سهرات فنية كانت تقيمها قناة عدن الفضائية، وبعض القنوات المحلية الأخرى.
ومن أبرز أعمال الراحل فؤاد الشريف التي كانت تحاكي الواقع باللهجة العدنية المجلية، ومازالت عالقة في أذهان الكثير من جماهيره ومحبيه، تلك الأغاني الفكاهية الساخرة القصيرة التي ذاع صيتها في أوساط المجتمع اليمني منذ العقد السادس من القرن الماضي: "يامُحترم عيب البصوص"، و" الهربة منك سنة"، و"طفران ولا بيسة"، و"ماعاد أشوف أهلي"، و"مالك كذا تِنهف"، وغيرها الكثير.
وغاب "الشريف" عن الفن منذ 20 عاما تقريبًا، وطاله الإقصاء والتهميش، منذ ذلك الحين، وتدهورت حالته الصحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسط مطالبات ومناشدات أطلقها فنانون وناشطون وصحفيون حينها، للجهات الحكومية، بالالتفات للشريف ومساعدته في مرضه، إلى أن فارق الحياة.