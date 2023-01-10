الأمير هاري: لن نعود إلى المملكة المتحدة أبدًا

فجر الأمير هاري في مقابلة لبرنامج Good Morning America عدة مفاجآت، بما في ذلك أنه لن يعود هو أو ميغان إلى المملكة المتحدة أبدًا، كما ألمح إلى أنهما لا يخططان للتخلي عن ألقابهما الرسمية.

وفي حديثه عن احتمالية العودة إلى المملكة المتحدة، قال الأمير هاري: "لا أعتقد أن هذا سيكون ممكنًا على الإطلاق، فحتى لو كان هناك اتفاق أو ترتيب بيني وبين عائلتي، فهناك ذلك الطرف الثالث، هذا سيفعل كل ما في وسعه ليحرص على ألا يكون ذلك ممكنًا، وبدلاً من منعنا من العودة سيجعل العودة مدمرة، لأن ذلك سيحطم العلاقة بيننا".