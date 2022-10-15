تغريم الداعية المصري حاتم الحويني لسبه الفنان أشرف زكي

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم السبت، بتغريم الداعية المصري المقيم في الخارج حاتم الحويني 20 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار أمريكي)، لاتهامه بسب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان الفنان أشرف زكي تقدم ببلاغٍ لمباحث تكنولوجيا المعلومات، يتهم فيه حاتم الحويني نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني بسب وقذف موكله بعبارات غير لائقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في حين كان الداعية حاتم الحويني، قد هاجم أشرف زكي واصفا إياه بـ"الديوث"، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية قرار النقابة بمعاقبة حلا شيحة بسبب تبرئها من فيلم "مش أنا".

ووجه الحويني حديثه لأشرف زكي قائلا: "أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل".

وأضاف: "يكفي أن ربنا قال (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم)، أعيذك بالله أن تكون ممن قال الله فيهم (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)، وأيضًا (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)".