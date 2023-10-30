محبو "فريندز" يبكون "تشاندلر" من أمام المبنى الشهير في نيويورك

توافد عدد من محبي "فريندز" الأحد إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في العمل وتوفي السبت عن 54 عامًا.

وعادة ما يزور محبو "فريندز" الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 هذه المنطقة السياحية الأنيقة والعصرية في مانهاتن؛ للاطلاع على هذا المبنى النمطي لمدينة نيويورك والمُشيّد بطوب صغير مع ما يضمّه من سلالم طوارئ إلى أحد جوانبه.

وتكدّست باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام المبنى المكوّن من ست طبقات والذي يضمّ مطعمًا في أسفله. وتحت أمطار خفيفة، توقّف محبو المسلسل دقائق حيث بكوا متأثرين وقدموا تحية للممثل الذي أدى دور تشاندلر بينغ، وهي شخصية تميّزت بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

وتقول تايلور لانثير، وهي طالبة حقوق تبلغ 26 عامًا حضرت ومعها زهرة صفراء "ماثيو بيري، لقد نشأت وأنا أشاهده في فريندز، كما إنّ والديّ كانا يشاهدان المسلسل أيضًا. وتردّد الشابة عبارة كتبها أحد محبي المسلسل في رسالة وُضعت على الأرض "شكرًا على كل الضحكات".