مصرع الممثل الأمريكي تريت ويليامز بحادث تصادم

لقي الممثل الأمريكي تريت ويليامز مصرعه، بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة هوندا، وذلك في موقف السيارات.

وأكد وكيل أعماله، وفق تقارير إعلامية، وفاة الممثل البالغ من العمر 71 عاما، والمرشح لجائزة غولدن غلوب، مساء يوم الاثنين.

وقال في التفاصيل إن سائق سيارة هوندا، ويدعى ريان إمكوس (35 عاما)، كان يحاول الاستدارة لليسار إلى موقف للسيارات وضرب ويليامز، الذي كان يقود دراجته في الاتجاه المعاكس.

وذكرت الشرطة أن الممثل الأمريكي كان يرتدي خوذة عندما ضربته السيارة، وأصيب بجروح طفيفة وتم نقله جوا إلى مستشفى في ولاية نيويورك، حيث توفي لاحقا.

ويرجح المحققون أن قائد السيارة كان يستدير، ولم ينتبه للدراجة النارية.

ولم يتم اعتقال قائد السيارة إلى حد الآن، لكن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

وكان تريت ويليامز قد نشر آخر منشور له عبر حسابه في "تويتر"، قبل وقت قليل فيما يبدو من مصرعه.