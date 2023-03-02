مسلسل "الجابرية- الرحلة 422" يثير جدلًا واسعًا في الكويت

أثار مسلسل "الجابرية - الرحلة 422"، الذي بدأ عرضه أخيرًا على منصة "شاهد"، جدلًا واسعًا في الكويت، لتطرقه إلى قضية الاختطاف الشهيرة التي تعرَضت لها "طائرة الجابرية" قبل أكثر من ثلاثة عقود وتجسيد شخصيات اثنين من أمراء الكويت السابقين.

وشن المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا ضد المنصة والقائمين على العمل المستوحى من قصة الاختطاف الشهيرة التي وصفت بأنها من أطول حوادث اختطاف الطائرات في العالم.

وبدأت المنصة أخيرًا عرض العمل المؤلف من ست حلقات، إذ أشارت بأن المتاح حاليًّا ثلاث حلقات فقط من العمل، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريبًا جدًّا.