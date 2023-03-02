مسلسل "الجابرية- الرحلة 422" يثير جدلًا واسعًا في الكويت
أثار مسلسل "الجابرية - الرحلة 422"، الذي بدأ عرضه أخيرًا على منصة "شاهد"، جدلًا واسعًا في الكويت، لتطرقه إلى قضية الاختطاف الشهيرة التي تعرَضت لها "طائرة الجابرية" قبل أكثر من ثلاثة عقود وتجسيد شخصيات اثنين من أمراء الكويت السابقين.
وشن المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا ضد المنصة والقائمين على العمل المستوحى من قصة الاختطاف الشهيرة التي وصفت بأنها من أطول حوادث اختطاف الطائرات في العالم.
وبدأت المنصة أخيرًا عرض العمل المؤلف من ست حلقات، إذ أشارت بأن المتاح حاليًّا ثلاث حلقات فقط من العمل، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريبًا جدًّا.
ودشَن الكويتيون وسمًا على "تويتر" حمل اسم المسلسل، عبّروا خلاله عن رفضهم للعمل وانتقدوا القائمين عليه بما فيهم الفنانون الكويتيون المشاركون في العمل الذي يوثق حقبة هامة في تاريخ الكويت.
وانتقد المحامي علي العريان نص العمل وأداء الفنانين، قائلًا "طائفية مقيتة وتزوير للتاريخ وإساءة لرموز الكويت وركاكة في النص وضعف في الأداء، عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل .. وخصوصًا الفنان خالد أمين".
وقال المدوّن فهد النسيم "ماشفت مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ بس من الإعلان واضح أن الإنتاج أو الإخراج مو متعوب عليه ورخيص، خصوصًا الشخصيات ولبسهم وأشكالهم إنه عمل كوميدي ساخر".
وانتقد الباحث خالد العتيبي العمل وتجسيد شخصيتي الشيخين الأمير الراحل جابر الأحمد والأمير الراحل سعد العبدالله.
وكتب العتيبي "مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ من انتاج #شاهد فعلًا يقنعك انه "لا يمت للكويت بصلة" يعني تقدرون تقولون عنه "شامي مدبلج كويتي" التقييم ٣/١٠اللوكيشينات عبط المحاكاة كمثال يعني شعار #الكويتية ترى هذا اللي قبل الحالي مو القديم غير رمزية الأمير الراحل ماله داعي تجيب أحد يقلده بمادة موجودة أصلا".
ويُذكر أن العمل المستوحى من قصة حقيقية، من تمثيل نخبة من الفنانين منهم سامي الشيخ، إبراهيم الحربي، ابراهيم الزدجالي، خالد الشاعر، خالد أمين، نور شيخ، عبد العزيز الحداد، ناصر الدوسري، وناجية الربيع.
وتعقيبًا على العمل، أصدرت وزارة الإعلام بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.
وأعربت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر" عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية (دون أن تذكر اسمه)، لافتة إلى أنه تم خلاله "التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها" مبينة أن مثل هذه الأعمال "مرفوضة شكلًا ومضمونًا".
وأوضحت أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء "الاستياء من العمل" والتأكيد على "ضرورة إيقاف بثه على المنصة" عملًا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة أنها "بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل".
وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن بيان الوزارة متعلّق بمسلسل "الجابرية- الرحلة 422" المثير للجدل.
ويعود تاريخ الاختطاف إلى الـ5 من نيسان/ أبريل عام 1988، حيث تم اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية أثناء قدومها من العاصمة التايلندية بانكوك إلى الكويت قبل أن تغير وجهتها بأمر من الخاطفين، إلى مشهد الإيرانية ثم إلى قبرص ثم إلى الجزائر.
وكانت مطالب الخاطفين حينها إطلاق سراح 17 سجينًا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب هجمات إرهابية نفذوها تتعلق بتفجير سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الكويت عام 1983.
واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 98 راكبا بينهم (30 كويتيا) إضافة إلى الطاقم وعددهم 15 شخصا، 16 يوما، قام خلالها الخاطفون بقتل مواطنَين كويتيين (عبد الله الخالدي وخالد الأنصاري) في محاولة للضغط على السلطات الكويتية لتنفيذ مطالبهم.