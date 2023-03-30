"سبّق الخير".. كوميديا ساخرة عن الواقع التونسي

تستقطب السلسلة الكوميدية "سبّق الخير" التي يبثها تلفزيون "نسمة" التونسي جانبًا كبيرًا من جمهور الدراما في الأيام الأولى من شهر رمضان، محتلة المرتبة الأولى وفق بعض شركات استطلاع الرأي، والمرتبة الثانية في نسب المشاهدة بعد مسلسل "فلوجة".

وتطرح السلسلة الكوميدية التي يؤدي أدوار البطولة فيها كمال التواتي وكريم الغربي ولطفي العبدلي، جملة من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر، وتعرّي جوانب من الواقع التونسي، ولاسيما الجانب السياسي.

ووفق ما ذكره تلفزيون "نسمة" على موقعه الرسمي، احتلت هذه السلسلة الهزلية المرتبة الأولى خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، حسب الإحصاء الذي نشرته مؤسسة "ميديا سكان"، والمرتبة الثانية بعد مسلسل "فلوجة" المعروض على تلفزيون "الحوار التونسي".