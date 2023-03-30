"سبّق الخير".. كوميديا ساخرة عن الواقع التونسي
تستقطب السلسلة الكوميدية "سبّق الخير" التي يبثها تلفزيون "نسمة" التونسي جانبًا كبيرًا من جمهور الدراما في الأيام الأولى من شهر رمضان، محتلة المرتبة الأولى وفق بعض شركات استطلاع الرأي، والمرتبة الثانية في نسب المشاهدة بعد مسلسل "فلوجة".
وتطرح السلسلة الكوميدية التي يؤدي أدوار البطولة فيها كمال التواتي وكريم الغربي ولطفي العبدلي، جملة من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر، وتعرّي جوانب من الواقع التونسي، ولاسيما الجانب السياسي.
ووفق ما ذكره تلفزيون "نسمة" على موقعه الرسمي، احتلت هذه السلسلة الهزلية المرتبة الأولى خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، حسب الإحصاء الذي نشرته مؤسسة "ميديا سكان"، والمرتبة الثانية بعد مسلسل "فلوجة" المعروض على تلفزيون "الحوار التونسي".
وتحمل سلسلة "سبق الخير" رسائل كوميدية ومواقف مضحكة مشحونة نقدًا، لا سيما لإدارة السياسيين للشأن العام في تونس، انطلاقًا من مواقف تبدو للوهلة الأولى بسيطة ومضحكة، لكنها في العمق تدعو إلى التفكير جديًا في كيفية إدارة شؤون الدولة وتحديد أولوياتها وكيف يتم حل مشاكلها واحترام قانونها.
وتسلط السلسلة الضوء على طبيعة المجتمع الذي بات يرضخ لسلطة "الواقع الافتراضي"، وأصبح فيه المسؤول يخشى التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي قبل خشيته من القانون، الأمر الذي تسبب في انهيار مفهوم "هيبة الدولة".
ومن المواقف التي عرضت في هذا الباب، تعرض رئيس الحكومة لسرقة هاتفه الشخصي، حيث يتولى السارق نشر عدة فيديوهات على صفحة رئيس الحكومة الذي يضطر إلى التفاوض مع السارق الذي يعمد إلى الابتزاز ويطالب بمنصب سياسي كبير (مستشار حكومي) مقابل الامتناع عن نشر بقية الفيديوهات، وهو ما يرضخ له رئيس الحكومة.
وتصور السلسلة ما يمكن اعتباره "عبث الدولة" بشعبها واستهتار الحكومات في معالجة القضايا الكبرى واقتصارها على الاهتمام فقط بقشور المواضيع وثقافة الإثارة، وهو ما يبرز في القرارات المرتجلة التي يتخذها رئيس الحكومة (الذي يؤدي دوره الممثل الكوميدي كمال التواتي) بينما تبدو مواقف وزير داخليته (لطفي بندقة) أكثر ارتجالًا وسطحية.
وتستمد السلسلة نجاحها من التقاء عدد كبير من نجوم الكوميديا في تونس ضمن عمل واحد، وأبرزهم كمال التواتي ولطفي العبدلي وكريم الغربي ولطفي بندقة ورياض النهدي.