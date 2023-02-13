ميغان فوكس تثير تكهنات حول انفصالها عن خطيبها ماشين غان كيلي
أثارت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس جدلًا بين متابعيها على "إنستغرام"، بعد أن قامت بمحو جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها الرابر الشهير "ماسين غان كيلي" وإلغاء متابعته.
فبعد علاقة دامت حوالي 3 سنوات، وعقب مرور عام على الخطوبة، فاجأت فوكس (36 عامًا) متابعيها على "إنستغرام"، يوم السبت، بمحو أكبر عدد ممكن من الصور التي جمعتها بكيلي (32 عامًا) وألغت متابعته.
وإضافة إلى إلغاء المتابعة ومحو الصور، أثار أحدث منشور لفوكس، مزيدًا من الجدل، إذ شاركت مقطع فيديو لها وهي "تحرق رسالة وبعض قطع من ملابس".
كما أرفقت تعليقًا مثيرًا على منشورها يقول: "يمكن أن تذوق الخداع، فهو طاغ على أنفاسك"، وهي عبارة من أغنية Pray You Catch Me للنجمة بيونسيه.
وفي حين قد يبدو التعليق عشوائيًا أو أمرًا بسيطًا ومجرد تعليق، إلا أنه يضيف مزيدًا من الجدل والغموض أيضًا، إذ يُذكر أن كلمات هذه الأغنية جاءت ضمن ألبوم طرحته بيونسيه خصيصًا للتحدث عن خيانة زوجها "جاي زي" لها وتعاملها مع الأمر، مما يثير الكثير من التساؤلات بين معجبي فوكس، وما إذا كانت انفصلت عن كيلي بسبب خيانته.
وسرعان ما تفاعل المتابعون على منشور فوكس، مشيرين إلى أنها عقب إلغاء متابعة كيلي، بدأت متابعة الرابر "إيمينيم"، وعلق أحد المتابعين: "لقد حذفت كل صور كيلي وبدأت متابعة إيمينيم"، وقال آخر: "إنها كلمات أغنية بيونسيه عندما خانها جاي زي، يا إلهي، لا أصدق ما يحدث".
يجدر بالذكر أن الثنائي رُصدا سويًا آخر مرة، قبل ساعات فقط من منشورها الصادم، في حفلة دريك بمناسبة السوبر بول في مدينة " سكوتسديل" بولاية أريزونا الأمريكية، وكانت قد أشارت لكيلي بكلمات عاطفية لطيفة في منشور سرعان ما حذفته.
كما أنها في احتفال ما قبل الحفل الرسمي للسوبر بول، شاركت فوكس منشورًا أوضحت فيه أنها حضرت المناسبة مصابة بكسر في المعصم وارتجاج في المخ، دون توضيح كيف حدثت الإصابة وأي تفاصيل أخرى.
وإضافة لمنشورها المثير وحذفها صور كيلي، قامت فوكس فيما بعد بحذف حسابها على إنستغرام.