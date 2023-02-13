ميغان فوكس تثير تكهنات حول انفصالها عن خطيبها ماشين غان كيلي

أثارت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس جدلًا بين متابعيها على "إنستغرام"، بعد أن قامت بمحو جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها الرابر الشهير "ماسين غان كيلي" وإلغاء متابعته.

فبعد علاقة دامت حوالي 3 سنوات، وعقب مرور عام على الخطوبة، فاجأت فوكس (36 عامًا) متابعيها على "إنستغرام"، يوم السبت، بمحو أكبر عدد ممكن من الصور التي جمعتها بكيلي (32 عامًا) وألغت متابعته.

وإضافة إلى إلغاء المتابعة ومحو الصور، أثار أحدث منشور لفوكس، مزيدًا من الجدل، إذ شاركت مقطع فيديو لها وهي "تحرق رسالة وبعض قطع من ملابس".