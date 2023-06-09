نضال الأحمدية تفجر غضب السوريين بـ"الشوكولا مو".. ما القصة؟

أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الخميس، موجة كبيرة من الانتقادات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها في لقاء تلفزيوني، اعتبرها سوريون مسيئة لهم.

واستهجنت الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، ولكن البائع السوري تجاوز حدوده معها بقوله إن "لبنان محافظة سورية"، كما نقلت عنه نضال.