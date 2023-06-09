نضال الأحمدية تفجر غضب السوريين بـ"الشوكولا مو".. ما القصة؟
أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الخميس، موجة كبيرة من الانتقادات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها في لقاء تلفزيوني، اعتبرها سوريون مسيئة لهم.
واستهجنت الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، ولكن البائع السوري تجاوز حدوده معها بقوله إن "لبنان محافظة سورية"، كما نقلت عنه نضال.
وقالت الأحمدية إنها طلبت من البائع السوري "الشوكولا مو"، ولكنه لم يعرف ما هو هذا المنتج بالضبط، ما فتح سجالاً بينهما، وفقاً لها، ودار هذا الحوار بين الطرفين "نضال والبائع السوري":
-نضال: بس اعطيني شوكولا مو.
-البائع: شو؟
-نضال: والله ما بعرف هايدا مش مترجم بالعربي.. اسمه شوكولا مو.. حبيبي، (من بعد يعني ما تعبت لحتى دلّه) حبيبي إنت لو رحت ع أمريكا شو اللغة اللي بتحكيها؟
-البائع: بتعلم إنكليزي وبحكي إنكليزي.
-نضال: طيب أنت بلبنان تعلم اللهجة اللبنانية..
-البائع: لا.. لبنان محافظة من سوريا.
وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا بين السوريين، الذي عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تُعرف بمواقفها المسيئة من اللاجئين السوريين في بلدها بشكل معتاد.
وكثرت الردود على الأحمدية، حيث قال سوريون إن "الشوكولا مو"، في الأصل، منتج سوري دخل إلى لبنان سابقاً، فيما سخر البعض ونشر طريقة تحضير "الشوكولا مو"، بينما رد البعض على كلامها الذي سخرت فيه بأن السوريين لا يعرفون صباح الخير باللغة الفرنسية "بونجور".
وهذه نماذج من تعليقات السوريين على نضال الأحمدية: