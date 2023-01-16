شاكيرا تتصدر قائمة "سبوتيفاي" لأفضل 50 أغنية في العالم
تصدرت الفنانة شاكيرا قائمة "سبوتيفاي" لأفضل 50 أغنية على مستوى العالم، بأغنيتها عن بيكيه.
وسرعان ما أثارت أغنية شاكيرا "Shakira Bzrp Music Sessions 53" الجدل بين مختلف محبيها في أنحاء العالم بمجرد إصدارها، ما جعلها تخطف المركز الأول في قائمة سبوتيفاي.
وأصبحت الأغنية هي الأغنية اللاتينية صاحبة أكبر عدد استماع وتشغيل بيوم واحد في 2023، متفوقة بذلك على الرقم القياسي لأكبر عدد استماع وتشغيل لأغنية بيوم واحد في إسبانيا وكولومبيا.
كما حصدت الأغنية 111 مليون مشاهدة على يوتيوب، التي أطلقتها النجمة الكولومبية باللغة الإسبانية؛ لتستهدف بها بيكيه صراحة عقب انفصالهما بسبب خيانته لها مع كلارا تشيا مارتي ذات الـ 22 عامًا.
وبحصدها أكثر من 15 مليون تشغيل، أصبحت الأغنية هي الأفضل في مختلف الأنحاء الناطقة بالإسبانية، بما في ذلك الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والمكسيك، كما انضمت للمراكز العشرة الأولى في سويسرا ولوكسمبورغ ومالطا.
كما أثارت شاكيرا الجدل بكلمات أغنيتها التي انتقدت فيها بيكيه وحبيبته الجديدة، وخاصة هذا المقطع "لقد استبدلت فيراري بتوينجو، واستبدلت الرولكس بساعة كاسيو".
وجاء رد فعل بيكيه مثيرًا للجدل بدوره، إذ أعلن مؤخرا عن تعاونه مع كل من شركة كاسيو وتوينجو، كما أنه علق على تعاونه مع كاسيو برسالة موجهة لشاكيرا، وقال: "ساعة كاسيو تدوم مدى الحياة".