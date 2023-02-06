وفاة المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار

توفي المخرج السينمائي التونسي عبد اللطيف بن عمار، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الثقافة التونسية في بيان لها المخرج الراحل، الذي أنتج عدة أعمال سينمائية وامتدت مسيرته على نحو 57 عامًا.