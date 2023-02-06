وفاة المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار
توفي المخرج السينمائي التونسي عبد اللطيف بن عمار، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.
ونعت وزارة الثقافة التونسية في بيان لها المخرج الراحل، الذي أنتج عدة أعمال سينمائية وامتدت مسيرته على نحو 57 عامًا.
وعبد اللطيف بن عمار هو مخرج تونسي وُلد في شهر نيسان/أبريل من عام 1943، وبدأ دراساته العليا في الرياضيات، ثمّ انخرط في المجال السينمائي وحصل عام 1965 على شهادة في التصوير من المعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس.
وعند عودته إلى تونس، عينته الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية كممثل، وبدأ في تصوير الأفلام القصيرة ومساعدة المخرجين التونسيين والأجانب.
وفي عام 1970، أخرج أول فيلم روائي طويل له، وهو أول مخرج تونسي شارك بفيلم في مهرجان كان السينمائي بفيلم "حكاية في غاية البساطة".
وفاز المخرج الراحل 3 مرات بجوائز مهرجان أيام قرطاج السينمائية، منها الجائزة الكبرى (التانيت الذهبي) عن فيلمه "عزيزة" سنة 1980، وجائزة التانيت البرونزي عن فيلم "حكاية في غاية البساطة"، والتانيت الفضي سنة 1974 عن فيلم "سجنان".
وشغل المخرج الراحل منصب نائب رئيس نقابة المنتجين المستقلّين، وسمي مؤخرا في اللجنة الاستشارية لهيكلة القطاع السينمائي في تونس، كما أنتج وأخرج عددا من الأفلام المهمة في مسيرة السينما التونسية أولها "حكاية في غاية البساطة" سنة 1970، و"سجنان" سنة 1974، وقد اختير ضمن أجود مائة فيلم عربي بمناسبة مئوية السينما سنة 1995، وحاز الفيلم التانيت البرونزي لأيام قرطاج السينمائية ، و"عزيزة" سنة 1980 الذي فاز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية.
وأخرج بن عمار أيضا فيلم "نغم الناعورة" سنة 2002 و"النخيل الجريح" سنة 2010، كما أخرج مجموعة من الأفلام القصيرة مثل "جامع القيروان" و"الصادقية"، وتولى إنتاج الأفلام الأولى لعدد من المخرجين التونسيين عندما كان شريكا مع لطفي العيوني في مؤسّسة "لطيف للإنتاج"، ومن بين تلك الأفلام "رڨية" للفيتوري بلهيبة، و"الهائمون" للناصر خمير.
كما أخرج الراحل للتلفزيون التونسي مسلسلا من أربعة أجزاء بعنوان "خطى فوق السحاب" وقد أعيد بثّه مؤخرا.