من هو الفنان السوري الراحل فائق عرقسوسي؟
ولد الفنان السوري الراحل فائق عرقسوسي، الذي فارق الحياة اليوم الأحد، في حي الشاغور بدمشق يوم 3 يونيو 1954.
التحق الراحل بمعهد الفنون المسرحية في القاهرة لحبه للمسرح منذ نعومة أظفاره، وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء دراسته التي كانت بمثابة البوابة التي عبر منها للاحتراف في المجال الفني.
وتزوج عرقسوسي من نور عرقسوسي، وأنجب منها 3 أبناء، أمجد، وبنتين إحداهما هي المغنية السورية نور عرقسوسي التي كان أول ظهور لها في برنامج "ذا فويس أحلى صوت"، ونغم.
وشارك الفنان الراحل بالعديد من الأعمال الفنية، ويعتبر من نجوم الجيل السابق الذين قدموا أعمالا مميزة.
وكان تخرج الفنان السوري فائق من معهد الفنون المسرحية بمثابة أولى خطواته في عالم الفن، إذ قدم فائق العديد من المسلسلات الدرامية التي تُعد من أهم المسلسلات السورية والعربية بشكل عام، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية.
وتُعد موهبة الفنان الراحل سببًا رئيسيًا في شهرته الواسعة على مستوى سوريا والوطن العربي، وهو ما استطاع أن يعكسه على أدواره الكثيرة التي قدمها عبر الشاشة.
وشارك عرقسوسي في مسلسل “عروس بيروت” الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، وهو مسلسل لبناني مأخوذ عن مسلسل تركي يحمل اسم “عروس إسطنبول”.
وأطل الفنان فائق عرقسوسي على الجمهور السوري في أحد الأعمال الدرامية الكبيرة من خلال مسلسل "حارة نسيها الزمن" وتم عرضه في عام 1991.
وحقق ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، وما زال البعض يشاهده حتى الآن من خلال صفحات الإنترنت.
وشارك الممثل السوري فائق عرقسوسي في عدد من السهرات التلفزيونية مثل: التحقيق: النظارة المكسورة، وريما والسائق.
وحاز عرقسوسي على جائزة أفضل لاعب بالعودان في العالم لعام 2017.