من هو الفنان السوري الراحل فائق عرقسوسي؟

ولد الفنان السوري الراحل فائق عرقسوسي، الذي فارق الحياة اليوم الأحد، في حي الشاغور بدمشق يوم 3 يونيو 1954.

التحق الراحل بمعهد الفنون المسرحية في القاهرة لحبه للمسرح منذ نعومة أظفاره، وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء دراسته التي كانت بمثابة البوابة التي عبر منها للاحتراف في المجال الفني.

وتزوج عرقسوسي من نور عرقسوسي، وأنجب منها 3 أبناء، أمجد، وبنتين إحداهما هي المغنية السورية نور عرقسوسي التي كان أول ظهور لها في برنامج "ذا فويس أحلى صوت"، ونغم.

وشارك الفنان الراحل بالعديد من الأعمال الفنية، ويعتبر من نجوم الجيل السابق الذين قدموا أعمالا مميزة.

وكان تخرج الفنان السوري فائق من معهد الفنون المسرحية بمثابة أولى خطواته في عالم الفن، إذ قدم فائق العديد من المسلسلات الدرامية التي تُعد من أهم المسلسلات السورية والعربية بشكل عام، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية.