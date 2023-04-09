وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي

توفي في سوريا، اليوم الأحد، الفنان البارز فائق عرقسوسي، عن عمر يناهز 69 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق النبأ عبر منشور في صفحتها بموقع فيسبوك، معربة عن بالغ الحزن بهذا المصاب.

وجاء في المنشور: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي، ونوافيكم لاحقًا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".