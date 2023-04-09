وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي
توفي في سوريا، اليوم الأحد، الفنان البارز فائق عرقسوسي، عن عمر يناهز 69 عاما؛ بعد صراع مع المرض.
وأعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق النبأ عبر منشور في صفحتها بموقع فيسبوك، معربة عن بالغ الحزن بهذا المصاب.
وجاء في المنشور: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي، ونوافيكم لاحقًا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وولد الفنان الراحل في دمشق، في 3 يونيو عام 1954 بحي الشاغور، وتخرج في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وله العديد من المسلسلات التلفزيونية.
ويعتبر الراحل من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل "حارة نسيها الزمن".
وقدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير "أبو كامل"، وشارك أيضا في مسلسل "ما ملكت أيمانكم" بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.
والراحل والد المطربة السورية نور عرقسوسي، التي نالت شهرتها، بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ذا فويس" الذي انضمت فيه إلى فريق الفنان العراقي كاظم الساهر وأثبتت موهبتها الكبيرة، لتقدم بعدها عددا من أغاني المسلسلات والأعمال الفنية.