ميساء خليفة.. مصرية تأسر قلوب المغاربة (فيديو)

تمكنت الشابة المصرية، ميساء خليفة، من أسر قلوب المغاربة بإتقانها اللهجة المغربية بطلاقة، بعد ظهورها في مقطع فيديو مع اليوتيوبر المغربي الشهير، الزبير هلال، الذي كان في زيارة الأسبوع الماضي إلى مصر.

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد الكثيرون بمهارات ميساء خليفة اللغوية وعشقها الكبير للمغرب، ودعوها إلى زيارة المملكة في أقرب وقت، فيما اعتبر آخرون أن الفتاة المصرية تستحق الحصول على الجنسية المغربية.

وأكدت الشابة المصرية، أن أصولها مصرية أبًا عن جد، ولم يسبق لها حتى الآن زيارة المغرب، غير أن اعجابها الكبير بالثقافة المغربية دفعها إلى تعلم اللهجة المغربية من خلال الممارسة اليومية مع أصدقاء مغاربة عبر منصات التواصل دون اللجوء إلى أي مركز تعليمي.

واستطاعت ميساء خليفة التي لم تتجاوز 28 عامًا، تكوين صداقات خلال العقد الأخير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع المغاربة، وهو ما قرَّبها من الثقافة المغربية التي تعلقت بها.

وتتابع الشابة المصرية أكبر عدد من مقدمي المحتوى المغربي، سواء داخل مصر أو خارجها، وكان سبب شهرتها وتصدرها الترند على مواقع التواصل مقطع فيديو لم تتجاوز مدته دقيقتين، وهي ترشد أحد السياح المغاربة في القاهرة إلى المعالم السياحية.