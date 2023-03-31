"سره الباتع" يوثق اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير

رصد المسلسل المصري "سره الباتع" الذي يقوم بإخراجه خالد يوسف اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وهروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين منها، وذلك في الحلقة التاسعة من المسلسل التي عرضت مساء الخميس.

كما وثق المخرج خالد يوسف مداخلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الشهيرة مع قناة الجزيرة، للحديث عن اقتحام السجن وهروب المساجين.