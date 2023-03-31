"سره الباتع" يوثق اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير
رصد المسلسل المصري "سره الباتع" الذي يقوم بإخراجه خالد يوسف اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وهروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين منها، وذلك في الحلقة التاسعة من المسلسل التي عرضت مساء الخميس.
كما وثق المخرج خالد يوسف مداخلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الشهيرة مع قناة الجزيرة، للحديث عن اقتحام السجن وهروب المساجين.
واستعان المخرج المصري بمشاهد حقيقية وثقتها وسائل الإعلام لاقتحام السجون، ومشاهد للمتظاهرين بميدان التحرير، كما عرض لقاء تلفزيونيا له أجراه بميدان التحرير، والذي حذر من خلاله من أشخاص تسللوا إلى المتحف المصري مستغلين حالة الانفلات الأمني لسرقة الآثار المصرية، وهي الواقعة الحقيقية التي حدثت وقت ثورة 25 يناير، وبدأت الحلقة بتوجيه عمرو عبد الجليل عالم الآثار المعروف بتوجيه عصابته لسرقة المتحف.
كما عرضت الحلقة التاسعة من المسلسل مشاهد حقيقة من ثورة 25 يناير وأحداث "جمعة الغضب"، ومشهدا لقيادي إخواني يكشف نية الجماعة، وكيف قرروا المشاركة بعد ظهور بوادر نجاحها، وكان موقفهم قائما على العدد الذي سوف ينزل للثورة.
ودأب المسلسل خلال الحلقات السابقة لتوثيق أحداث تاريخية وقعت في فترتين من أهم فترات التاريخ المصري، وهي فترة الحملة الفرنسية على مصر، وفترة ثورة 25 يناير، حيث رصدت الحلقة 6 رفض تنظيم "الإخوان" في مصر المشاركة في ثورة 25 يناير في بدايتها، في الوقت الذي دفعوا بشبابهم للنزول، وفور علمهم ببوادر نجاح الثورة، أعلنوا مشاركتهم.
ومسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، والكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي.