محمد رمضان: أحضّر لأغنية عالمية.. وتشرفت بصداقة ملك المغرب

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تحضيره لأغنية مع أغلى وأغنى "رابر" في العالم، وفق تعبيره، وهو المغني "فيوتشر".

وأكد رمضان، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، أن تعاون "فيوتشر" معه، هو الأول مع فنان عربي.

وأضاف أنه "لم يقم بدفع أي مبلغ مالي للفنان العالمي، ولم يفعل هو ذلك"، معلقًا بالقول: "لا أنا دافعله دولارًا ولا هو دافعلي دولارًا، هو شايف إنه محمد رمضان مكسب في الميدل إيست، وأنا شايف إنه مكسب ليّا في العالم كله، زي ما عملت مع ميتر جيمس بقيت معروفًا في فرنسا والعالم كله".

ولفت إلى أن المغني "ميتر جيمس" أصبح معروفًا بعد مشاركته أغنية، حيث تم طلبه فيما بعد للأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر.

واعتبر الفنان المصري أن المغني أسرع وصولًا للجمهور، وأكثر انتشارًا من الممثل، قائلًَا: "المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل".

وأرجع محمد رمضان السبب في ذلك، إلى أن المغني أقرب للجمهور من الممثل، لأن الناس تحتاج إلى التلفاز أو التوجه إلى المسرح كي ترى الممثل، بينما يصل المغني للناس بطرق سهلة مثل السيارة أو النادي الرياضي أو أثناء الاستحمام، مشيرًا إلى أن أهمية المغني تأتي بسبب ارتباطه بذكريات الناس، مقارنة بالممثل.

وأوضح أن سبب احترافه الغناء إلى جانب التمثيل، شعوره أن الجمهور أحبه في الغناء، الأمر الذي دفعه للمتابعة في النمط الذي يقدمه.

وتحدث الفنان رمضان عن الصداقة التي تجمعه بالملك المغربي، مؤكدًا أنه "رجل عظيم وقد تشرف بصداقته"، مبينًا أنه رجل يمتاز بالحس الفني والبساطة.

وقال في معرض حديثه: "الشعب المغربي شعب عظيم، وجلالة الملك رجل عظيم، وأتشرف بصداقته، ورجل فنان، وإنسان بسيط جدًا جدا جدًا فوق الخيال".