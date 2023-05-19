مهرجان كان يفاجئ هاريسون فورد بسعفة ذهبية فخرية

مُنح الممثل الأميركي هاريسون فورد، مساء الخميس، سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان السينمائي بعد صعوده درجه، وسط التصفيق لمواكبة العرض الأول لفيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني"، أحد أبرز أحداث الدورة السادسة والسبعين.

بعد 15 عاماً من آخر فيلم ضمن سلسلة "إنديانا جونز"، عُرض هو الآخر خارج المسابقة ضمن مهرجان كان.

واعتمر الممثل الكبير مجدداً قبعة المغامر الشهيرة، ولكن هذه المرة أمام كاميرا المخرج جيمس مانغولد، الذي يشكّل "ووك ذي لاين" (2005) عن جوني كاش أبرز أعماله.

ويخلف مانغولد مخرج الأجزاء الأربعة السابقة من "إنديانا جونز" منذ 1981، ستيفن سبيلبرغ.