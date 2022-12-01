قبيل عرضه.. الكشف عن تفاصيل المسلسل المصري "مشوار الونش"

كشف الفنان محمد رجب والفنانة ميرهان حسين تفاصيل مسلسل "مشوار الونش" المقرر عرضه في 4 ديسمبر، حيث أكد رجب أنه يبتعد عن الدراما الشعبية التي اعتاد على تقديمها خلال الأعوام الماضية، ويقدم دورًا مختلفًا تمامًا عما قدمه من قبل.

وأضاف محمد رجب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "المسلسل يحتوي على سيناريو متماسك وقوي، وهذا أهم شيء، وأول عنصر أبحث عنه في أي عمل أقدمه.. ومنذ أن قرأت السيناريو استفزني وأجبرني على الموافقة عليه".