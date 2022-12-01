قبيل عرضه.. الكشف عن تفاصيل المسلسل المصري "مشوار الونش"
كشف الفنان محمد رجب والفنانة ميرهان حسين تفاصيل مسلسل "مشوار الونش" المقرر عرضه في 4 ديسمبر، حيث أكد رجب أنه يبتعد عن الدراما الشعبية التي اعتاد على تقديمها خلال الأعوام الماضية، ويقدم دورًا مختلفًا تمامًا عما قدمه من قبل.
وأضاف محمد رجب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "المسلسل يحتوي على سيناريو متماسك وقوي، وهذا أهم شيء، وأول عنصر أبحث عنه في أي عمل أقدمه.. ومنذ أن قرأت السيناريو استفزني وأجبرني على الموافقة عليه".
وتابع الفنان المصري: "المسلسل قصته مشوقة للغاية، ويشهد أحداثًا جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، حيث قررنا أنا والمؤلف والمخرج تغيير جلدنا تمامًا عن الأعمال السابقة التي قدمناها، والتي تنتمي لنوعية الدراما الشعبية، فمشوار الونش ليس عملًا شعبيًا إطلاقًا، وأجسد خلاله دور حسن الونش، وهو تاجر ورجل أعمال، ويعتبر مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا وبه جانب مشوق ومثير"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "مشوار الونش" يعتبر التعاون الرابع له مع شركة سينرجي، والثالث مع المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبدالفتاح، لافتًا إلى وجود تفاهم كبير بينه وبين المخرج والمؤلف بحكم التعاون المتكرر، معربًا عن حماسه الشديد للعمل.
من جانبها، كشفت ميرهان حسين تفاصيل المسلسل قائلة: "المسلسل اجتماعي تدور أحداثه في 45 حلقة، ويسلط الضوء على العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة من خلال قصة حسن وكاميليا، فهما زوجان غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي الذي يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ رحلة كفاحه دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا التي أجسد دورها طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التي تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه".
وأضافت ميرهان لـ"إرم نيوز": "تبين الأحداث أن كاميليا اضطرت للزواج من حسن؛ لأنه أنقذها من حالة الفقر التي عاشتها، حيث إن والدها يعمل لديه، بينما كانت هي لا تزال طالبة بكلية الطب، ساعدها حسن في مصاريف تعليمها، وكان هو وسيلتها للانتقال لمستوى مادي أفضل، ومرت بهما الحياة وصارت بينهما طفلة، بل وأصبحت العلاقة بينهما متأرجحة في أوقات يسود بينهما الرضا والحب والسكينة، وفي أوقات أخرى تدب بينهما المشاكل والشك".