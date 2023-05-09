فتحي الهداوي يهاجم درة زروق علنا على المسرح بعد تكريمها

انتقد الفنان التونسي، فتحي الهداوي، مواطنته الفنانة درة زروق، بشكل علني على المسرح، بعد تكريمها في فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بالحمامات في محافظة نابل التونسية.

واستنكر "الهداوي" تكريم مواطنته درة، مبررا أنها "لم تقدم أي دور مهم للسينما التونسية"، وفق قوله.

وقال على مسرح الحفل: "لا معنى لتكريم درّة في مئوية السينما التونسية، فلم تقدم أي شيء للفن في البلاد (تونس)".

كما لام فتحي الهداوي خلال كلمته، إدارة المهرجان على هذه الخطوة، مطالبا إياها بإعادة النظر في "جائزة الإبداع خارج الوطن" التي توجت بها درة زروق، قائلا: "كنا نأمل أن تفسر لنا الإدارة لماذا منحت درة جائزة الإبداع خارج الوطن".

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن الفنانة التونسية درة زروق غادرت حفل التكريم بعد غضبها من هجوم فتحي الهداوي عليها.