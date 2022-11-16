أحمد سلامة يكشف تفاصيل إصابته بورم خطير في الوجه

كشف الفنان المصري أحمد سلامة تفاصيل إصابته بورم خطير في وجهه، مشيرًا إلى أنه كاد أن يصل إلى المخ.

وكان أحمد سلامة قد أثار الريبة حول حالته الصحية بعد نشره لصورة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" يظهر خلالها متورم الوجه، وعلق عليها: "قدر الله وما شاء فعل"، ولم يكشف أي تفاصيل حول مرضه.

وقال أحمد سلامة في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "الحمد لله أصبحت بخير، فقد كنت شخصًا آخر، كنت أشعر بألم بضرسي وأخذت أدوية من الصيدلية ونمت، استيقظت من النوم لأجد هذا الورم الكبير بوجهي، ولم أكن أعلم سببه".

وأضاف سلامة: "الورم بدأ على شكل خراج، لكن البكتيريا المكونة له كانت شرسة، وانتشرت سريعا في المنطقة المصابة، حتى وصلت إلى العين وأغلقتها تمامًا".