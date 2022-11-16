أحمد سلامة يكشف تفاصيل إصابته بورم خطير في الوجه
كشف الفنان المصري أحمد سلامة تفاصيل إصابته بورم خطير في وجهه، مشيرًا إلى أنه كاد أن يصل إلى المخ.
وكان أحمد سلامة قد أثار الريبة حول حالته الصحية بعد نشره لصورة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" يظهر خلالها متورم الوجه، وعلق عليها: "قدر الله وما شاء فعل"، ولم يكشف أي تفاصيل حول مرضه.
وقال أحمد سلامة في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "الحمد لله أصبحت بخير، فقد كنت شخصًا آخر، كنت أشعر بألم بضرسي وأخذت أدوية من الصيدلية ونمت، استيقظت من النوم لأجد هذا الورم الكبير بوجهي، ولم أكن أعلم سببه".
وأضاف سلامة: "الورم بدأ على شكل خراج، لكن البكتيريا المكونة له كانت شرسة، وانتشرت سريعا في المنطقة المصابة، حتى وصلت إلى العين وأغلقتها تمامًا".
وأشار أحمد سلامة إلى أنه ذهب سريعا إلى الطبيب بعدما شعر بالقلق من شكل الورم، موضحًا: "الطبيب أخبرني أن الحالة تستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلاً، ولأنني جبان رفضت، إلا أن الطبيب أخبرني أنني لو لم أخضع للجراحة سأدخل غدًا إلى العناية المركزة، وسيقرأ أقربائي لي القرآن ـ في إشارة إلى أنني سأموت".
وشرح له الطبيب الذي تربطه به علاقة صداقة تفاصيل إصابته بالورم قائلاً: "هذه البكتيريا المسببة للخراج لم أر مثلها في حياتي سوى مرتين، وهي شرسة وسريعة الانتشار، وخرجت من منطقة العين التي تبدأ منها خلايا المخ، ولو ذهبت إلى منزلك لن تعود مرة أخرى".
وأشار أحمد سلامة إلى أن ما أسعده في هذه الأزمة هو الحب الذي لمسه من الجمهور والدعوات التي غمرته من الجميع، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من الجمهور بالشارع.